Gül, 'Adem'in Yakarışı'nı izledi

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Estonya Cumhurbaşkanı Toomas Hendrik Ilves, yaşayan en büyük çağdaş bestecilerden Estonyalı Arvo Part'ın İstanbul'a ithaf ettiği ''Adem'in Yakarışı'' adlı eserinin dünya prömiyerini izledi.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 38. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilen ve besteci Arvo Part'ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve 2011 yılında Avrupa Kültür Başkenti unvanını taşıyacak Estonya'nın Tallinn kentinin teklifi üzerine bestelediği ''Adem'in Yakarışı'' adlı eserinin dünya prömiyeri, Aya İrini Müzesi'nde yapıldı.



Törende, Gül ve Ilves tarafından, 38. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali kapsamında 2003 yılından bu yana verilen ''Yaşam Boyu Başarı Ödülü'' Avro Part'a takdim edildi.



Cumhurbaşkanı Gül, törende yaptığı konuşmada, Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul'da, besteci Arvo Part'ın ''Adem'in Yakarışı'' adlı eserini dinleyeceklerini belirterek, ''Bugün gerçekten müstesna bir gün'' dedi.



Estonya Cumhurbaşkanı Toomas Hendrik Ilves'ı tekrar Türkiye'de görmekten ve çok önem verdiklerini bu geceye beraber şahitlik yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Gül, Ilves'in sanata çok önem verdiğini, bunu yakından bildiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Gül, Avro Part'a bu ödülü vermekten büyük kıvanç duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:



''Gerçekten çok heyecan verici bir besteci. Özellikle bu eseri İstanbul'a atfetmesi bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Türkiye, Avrupa Kültür Başkenti unvanını, İstanbul'un görevi bittikten sonra Tallinn'e verecek. Ayrıca, Tallinn'le İstanbul arasında böyle bir bağın kurulması da bizleri mutlu ediyor. Sanatın, müziğin dili evrenseldir. Bu evrenselliğe bir kez daha şahit oluyoruz. Kendisini tebrik ediyorum, yeni bestelerini heyecanla takip edeceğim.''





Sıcak ve çok özel duygular içindeyim



Estonya Cumhurbaşkanı Toomas Hendrik Ilves de Avrupa'nın kültür başkenti olan İstanbul'da sıcak ve çok özel duygular içerisinde olduğunu, bu anı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



Arvo'yu her dinlediğinde Estonyalı olmaktan bir kez daha gurur duyduğunu ifade eden Ilves, duygularını şöyle aktardı:



''Burada kapsadığımız ruh, hep beraber tecrübe ettiğimiz ruh, Avrupa'da hepimizin ortak olarak paylaştığı bir ruh. Bu akşam müzikle, bu ruhu hep beraber tekrar kucaklıyoruz.''



Konuşmaların ardından ''Adem'in Yakarışı'' adlı eserin prömiyeri gerçekleştirildi.





