-GÜL: ABARTMAYA GEREK YOK ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, üç generalin açığa alınmasıyla ilgili, ''Yasaların sayın bakanlara verdiği yetki, bakanlar değerlendirmişler ve kullanmışlardır. Aslında bu hususu çok fazla abartmaya da gerek yok'' dedi. Gül, İsviçre'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, ''Üç generalin haklarındaki davayla ilgili açığa alınmasıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları söyledi: ''Yasaların sayın bakanlara verdiği yetki, bakanlar değerlendirmişler ve kullanmışlardır. Aslında bu hususu çok fazla abartmaya da gerek yok. Biliyorsunuz bu ülkede emniyet genel müdürleri bile aynı şekilde açığa alınmıştır.''