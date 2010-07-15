-GÜL: AB, BALKAN ÜLKELERİ İÇİN ÖNEMLİ LJUBLJANA (A.A) - 14.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avrupa Birliği'nin Balkan ülkeleri açısından önemine işaret ederek, ''Bütün bu ülkeler, biz de oradayız, büyük bir şemsiyenin altında esas huzur bulacaklar'' dedi. Gül, konakladığı Grand Hotel Union'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. 13 yıl aradan sonra Slovenya'yı ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olduğunu kaydeden Gül, bu ülkenin cumhurbaşkanının soyadının Türk olduğuna dikkati çekti. Bugün ikili ve heyetler arası görüşmelerde önemli konuların gündeme geldiğini kaydeden Gül, ''İlişkilerimiz mükemmel düzeyde. Özellikle Balkan coğrafyası iki ülkenin ortak buluştuğu ve çalıştığı bir alan'' dedi. Eski Yugoslavya'nın bir parçası olduğu için Slovenya'nın Balkanlarda istikrar ve güvene önem verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin son dönemde Sırbistan ile geliştirdiği ilişkilerin de bu ülke tarafından yakından izlendiğini belirtti. Bu konularda Slovenya ile çalışmaya devam edeceklerini bildiren Gül, iki ülke arasında ticaret hacminin de geliştirilmesi üzerinde durulduğunu söyledi. Slovenya'nın Avrupa Birliği konusunda Türkiye'yi desteklediğini hatırlatan Abdullah Gül, görüşmelerde bu konudaki memnuniyetini dile getirdiğini belirtti. Gül, bütün bunların çerçevesinde çok verimli ziyaret gerçekleştirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül, ''Balkan ülkeleri arasında vizenin kaldırılması konusunda başarılı çalışmalar oldu. Bizim için de aynı konuda Slovenya'nın bir faydası olur mu?'' sorusu üzerine, Türk iş adamlarına en süratli vizeyi Slovenya'nın verdiğini, ancak bu ülke AB üyesi olduğu için birlik mevzuatı çerçevesinde hareket etmek zorunda olduklarını hatırlattı. Slovenya'nın AB içinde adeta Türkiye'nin avukatlığını yaptığını kaydeden Gül, Türkiye'nin ayrıca bu ülke için en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu kaydetti. Gül, Balkanlarda istikrar ve Kosova konusundaki bir başka soru üzerine de Slovenyalı yetkililerin bu konularda son derece birikim sahibi olduklarını ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Gül, Sırbistan ile geçen yıl yapılan tarihi anlaşmanın önemine işaret ederek, ''Bunların bölge üzerinde inanılmaz yansıması var'' diye konuştu. Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç'in, ''Türklerle barış olmazsa burada barış olmaz'' sözlerini hatırlatan Gül, bu konuya kendisinin de çok büyük önem verdiğini belirtti. Sloven yetkililerin de bu konuyu çok yakından takip ettiklerini ve Türkiye ile beraber çalışma temennilerini dile getirdiklerini kaydeden Gül, ''Eğer orada istikrar varsa bizim çok büyük katkımız var'' dedi. Slovenya'nın bölgedeki önemine işaret eden Gül, bir gazetecinin ''Yani Sırbistan'ın AB perspektifini de destekliyorlar'' sözleri üzerine, ''Tabi tabi. Bütün bu ülkeler, biz de oradayız, büyük bir şemsiyenin altında esas huzur bulacaklar'' diye konuştu. Türkiye'nin bu çerçevede Bosna-Hersek'in NATO üyeliğini de desteklediğini ifade eden Gül, Türkiye'nin, Slovenya'nın Hırvatistan ile sorunlarını çözümünde bir katkısı olup olmadığı sorusu üzerine, ''Yok. Bizim bir katkımız olmadı ama onları bu konuda takdir ettim'' diye konuştu. 2 yıl süren bu sorunun diplomasi ve diyalog yoluyla çözüldüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti: ''Bu aslında bir örnek. Dünyanın başka bölgelerindeki sınır, toprak, deniz problemleri için güzel bir örnek. Sorunların konuşarak, tartışarak, diyalogla ve açık gizli diplomasi ile çözülebildiğini gösterdi. Haritaya baktıysanız çok zor bir işti gerçekten ama yaptılar. Onun için dünyanın başka bölgeleri için de gösterilecek bir örnektir. Demek ki medeni bir şekilde bu iş olabiliyor.'' Bir gazetecinin ''Darısı Ermenistan ile bizim başımıza mı?'' sorusu üzerine Gül, ''Neden olmasın'' yanıtını verdi. Gül, bir başka soru üzerine de Kafkasya'da büyük bir ekonomik hamle yapma yönünde vizyonları bulunduğunu belirterek, bu nedenle siyasi süreçten ayrı çalışmalar da yaptırdıklarını, bunların siyasi sürece de katkıları olduğunu söyledi. -DÜNYA KUPASI- İspanya'nın Dünya Kupası'nı alması ve Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen Mesut Özil ile ilgili değerlendirmesi sorulan Gül, şöyle konuştu: ''Takip ettim. Evet maçı izledim. Doğrusu bütün Türkler çok gurur duymuştur. Almanya'daki Türklerin başını çok dik tutmuştur. O bakımdan onun Türk Milli Takımı'nda oynamasından çok daha fazla Almanya Milli Takımı'nda oynamasını Türkiye ve Türklere hizmet olarak gördüm. Bunun için çok da takdir ettim. Ayrıca herkesin takdirini kazanan bir oyuncu oldu. Zaten 'Altın Top' için de aday gösterdiler. Almanya'nın birkaç maçını izledim. Güzeldi'' Gül, Beşiktaş'ın gönderdiği Del Bosque'nin çalıştırdığı İspanya'nın Dünya Şampiyonu olduğuna dikkati çekti. -BELEDİYE ZİYARETİ- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, daha sonra, Ljubljana Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Zoran Jankovic ile kaldığı Grand Hotel Union'dan Ljubljana Belediyesine kadar yürüyen Gül, yol üzerinde incelemelerde bulundu ve Jankovic'ten şehir ile ilgili bilgi aldı. Belediye girişinde Ljubljana Belediyesinin marşıyla karşılanan Gül, daha sonra şeref defterini imzaladı. Gül'ü Ljubljana Belediyesinde görmekten büyük onur duyduğunu belirten Jankovic, Cumhurbaşkanı Gül'ün belediyeyi daha önce Dışişleri Bakanı olarak ziyaret ettiğini hatırlattı. Jankovic, ''Umarım üçüncü kez de AB üyesi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak ziyarete gelirsiniz. Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz'' diye konuştu. Başkent Ankara ile Ljubljana Belediyesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini belirten Jankovic, Türkiye'de düzenlenecek basketbol şampiyonasında ülkesi Slovenya ile Türkiye'nin oynayacağı final maçını izlemeyi arzu ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül de Ljubljana Belediyesini ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gül, daha önceki ziyaretinde yağmurlu olduğu için çevrede incelemelerde bulunamadığını, ancak bu gelişinde çevreyi görme fırsatı bulduğunu söyledi. Daha sonra Jancoviç, Gül'e ziyaret anısına şehrin ambleminin bulunduğu tabak hediye etti. Gül, ziyaretin ardından kaldığı otele yürüyerek döndü.