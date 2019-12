Gül: 35. maddenin düzeltilmesi kanatindeyim

T24 - Tarabya'da cuma namazını kılması ardından bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son dönemde gündemde olan TSK'nın İç Hizmet Kanunu 35. maddenin değiştirilmesi teklifiyle ilgili olarak, "yanlış anlamaları düzeltmek için bunun tekrar yazılması ve düzeltilmesi kanaatindeyim" dedi. Gül, silahlı kuvvetlerin yıpratılmaması gerektiğini ifade ederken gerekli gözden geçirilmenin ardından yapılması gerekenin yapılabileceğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Gül, TSK'nın İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesi teklifine ilişkin ''Madem ana muhalefet partisi, iktidar partisi ve diğer partiler hep bu görüşteler, yanlış anlamaları düzeltmek için bunun tekrar yazılması ve düzeltilmesi kanaatindeyim" dedi.



Cuma Namazı'nı Tarabya Merkez Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Gül, yürüyerek Tarabya Meydanı'ndaki bir çay bahçesine geldi. Gül'e, yürüyüşü sırasında bir çiçekçi tarafından biri beyaz, diğeri kırmızı 2 adet gül hediye edildi.



Bahçede çay içerek, vatandaşlarla sohbet eden Gül, yaz aylarında Tarabya Köşkü'nde bulunduğu sıralarda buraya geldiğini, her seferinde esnaf ve vatandaşların kendisine sevgi gösterisinde bulunduğunu ve her zaman kendisine çiçekler verdiklerini söyledi.





'Burada hep bir durayım, çayımı içeyim demişimdir'





Kendisinin her zaman buradan ya havaalanına ya bir toplantıya yetişmek ya da bir misafiri kabul etmek için koşarak geçtiğini dile getiren Gül, geçişleri sırasında genelde el salladığını, bazen inip ancak ayak üstü kalabildiğini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Gül, ''Ben de doğrusu hep bir durayım, oturayım istemişimdir. Hep böyle bir arzu olmuştur. Burada bir oturayım, bir çayımı içeyim. Bugün burada sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz'' dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir gazetecinin ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TSK İç Hizmetler Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesi önerisine TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de destek verdi. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir?'' sorusuna şu yanıtı verdi:





'TSK yıpratılmamalı'





''35. maddeyi okursanız, bu madde içinde herhangi bir şekilde meclis dışı kimseye bir görev verme falan söz konusu değildir. Ancak açıkçası bu madde istismar ediliyor. Bazen bilerek, bazen bilmeyerek istismar ediliyor. Onun için bu maddenin mecliste el birliği içerisinde meclis açılınca ele alınması lazım. Madem ana muhalefet partisi, iktidar partisi ve diğer partiler hep bu görüşteler, yanlış anlamaları düzeltmek için herhangi bir şekilde ileride istismara fırsat vermemek için bunun tekrar yazılması ve düzeltilmesi kanaatindeyim. Meclis açılınca bunu el birliğiyle hep beraber yapabilirler kanaatindeyim. Dediğim gibi içini okursanız, öyle hiç kimseye aslında öyle yetki falan vermez. Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak... Meclis varken, meclisin üstünde bir güç yok ama zaman zaman bu farklı yorumlanır. Zaman zaman buradan bazıları kendilerine görev çıkartırlar o açıdan bunu önlemek için bunun düzeltilmesi, yeniden yazılması daha açık bir şekilde yeniden yazılmasının doğru olduğu kanaatindeyim. Onun için meclis açılınca bütün partiler hep beraber el birliği içerisinde zaman zaman konuşulup bunların silahlı kuvvetleri yıpratacak şekilde olmaması gerekir. Nasıl bütün demokratik standartlarımız gözden geçiriliyor, bu da o şekilde gözden geçirilir ve yapılır.''





Gül'den 'Filistin'i unutma'ya el sallayarak karşılık





Gül, çay bahçesinde bir süre oturduktan sonra makam aracına bindi. Bu sırada Filistinli olduğu öğrenilen ve üzerinde yerel kıyafeti ve Filistin bayraklı atkı bulunan Muhammet Yasin, Gül'ün makam aracına yaklaşarak, Arapça, ''Filistin'i unutma'' diye bağırdı. Korumaların engellediği bu kişiye Gül, el sallayarak karşılık verdi.