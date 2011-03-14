-GÜL: "UARIM SAĞLIĞINA KAVUŞUR ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sanatçı İbrahim Tatlıses'e düzenlenen silahlı saldırının üzücü olduğunu belirterek, ''Konuyu yakından takip ediyorum. Umarım sağlığına kavuşur'' dedi. Gül, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic ile düzenlendiği ortak basın toplantısında Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıyla ilgili bilgi alıp almadığının sorulması üzerine olayın üzücü olduğunu söyledi. Konuyu yakından takip ettiğini belirten Gül, ''Sağlık durumunun iyiye gittiğini söylediler. Umarım sağlığına kavuşur'' dedi. Bu tür bir saldırının kime yapılırsa yapılsın üzüntü verici olduğunu dile getiren Gül, ''Tabii ki toplumun gönlünü kazanmış önemli bir sanatçıya karşı yapılınca bunun üzüntüsü daha farklı oluyor'' diye konuştu. -FENERBAHÇE KULÜBÜ ÜZÜNTÜLERİNİ BİLDİRDİ Fenerbahçe Kulübü, üyesi olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanması nedeniyle üzüntülerini bildirdi. Kulüp resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, ''Kulüp üyemiz de olan ünlü sanatçı Sayın İbrahim Tatlıses'in silahlı bir saldırı sonucu yaralanmış olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Tatlıses'e, başkanımız, yönetimimiz ve tüm camiamız adına acil şifalar diliyoruz'' denildi.