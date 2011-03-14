T24 LogoT24 Logo
Politika

GÜL: "UARIM SAĞLIĞINA KAVUŞUR ANKARA (A.A)

14 Mart 2011 15:24

-GÜL: "UARIM SAĞLIĞINA KAVUŞUR ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sanatçı İbrahim Tatlıses'e düzenlenen silahlı saldırının üzücü olduğunu belirterek, ''Konuyu yakından takip ediyorum. Umarım sağlığına kavuşur'' dedi.  Gül, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic ile düzenlendiği ortak basın toplantısında Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıyla ilgili bilgi alıp almadığının sorulması üzerine olayın üzücü olduğunu söyledi.  Konuyu yakından takip ettiğini belirten Gül, ''Sağlık durumunun iyiye gittiğini söylediler. Umarım sağlığına kavuşur'' dedi.  Bu tür bir saldırının kime yapılırsa yapılsın üzüntü verici olduğunu dile getiren Gül, ''Tabii ki toplumun gönlünü kazanmış önemli bir sanatçıya karşı yapılınca bunun üzüntüsü daha farklı oluyor'' diye konuştu. -FENERBAHÇE KULÜBÜ ÜZÜNTÜLERİNİ BİLDİRDİ Fenerbahçe Kulübü, üyesi olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanması nedeniyle üzüntülerini bildirdi.  Kulüp resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, ''Kulüp üyemiz de olan ünlü sanatçı Sayın İbrahim Tatlıses'in silahlı bir saldırı sonucu yaralanmış olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Tatlıses'e, başkanımız, yönetimimiz ve tüm camiamız adına acil şifalar diliyoruz'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24