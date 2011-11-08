-Gül: "Türkiye'nin başarısı Arap dünyasını etkiledi" LONDRA (A.A) - 08.11.2011 - İngiliz Financial Times (FT) gazetesi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yaptığı mülakata bugünkü sayısında yer vererek, Gül'ün "Türkiye'nin özellikle geçen 10 yıldaki başarısı Arap dünyasını etkiledi" dediğini aktardı. FT'nin Türkiye muhabiri Daniel Dombey'in, Cumhurbaşkanı Gül'le yaptığı mülakata "Ankara, bölgesel konumunun keyfini sürüyor" başlığıyla gazetenin dünya haberleri bölümünde yer verildi. Dombey, Gül'ün demecinde "Türkiye'nin dünya sahnesinde artan rolünü vurguladığını, Suriye'yi PKK'yı Türkiye'ye karşı kullanmaması için uyardığını, ABD ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar sağlıklı olduğunu söylediğini" yazdı. FT muhabiri Dombey Cumhurbaşkanı Gül'le yaptığı mülakatı, Türkiye'nin Ortadoğu ve daha ötesindeki diplomatik etkinliğini ve Washington ile Ankara arasındaki yeni yakınlığı anlatan bir "ufuk turu" olarak nitelendirdi. Dombey, ABD ile Türkiye arasında geride kalan anlaşmazlığın "Arap Baharına" ilişkin farklı tepkilerden kaynaklandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşım farklılıkları olduğunu yazan Dombey, ancak her ikisinin de Türkiye'nin bölgesinde büyüyen rolüne dikkat çektiğini bildirdi. Röportajda Gül'ün "Türkiye'nin özellikle geçen 10 yıldaki başarısı Arap dünyasını etkiledi" dediğini kaydeden Dombey, Gül'ün Türkiye'nin laik, demokratik, serbest piyasaya sahip, Müslüman çoğunluğun yaşadığı bir ülke olduğunu söylediğini bildirdi. Gül'ün bu nedenle Arap dünyasının Türkiye'yi yakından izlediğini ve Türkiye'nin Arap dünyasına dolaylı bir etkisi olduğunu söylediği kaydedildi. Dombey, Suriye'nin geçmişte olduğu gibi PKK'ya destek vermek gibi tehlikeli bir oyuna girişeceğini zannetmediğini kaydeden Gül'ün, yine de gelişmeleri yakından izlediklerinin altını çizdiğini belirtti. FT Gül'ün konuya ilişkin, "Böyle bir tehlikeli oyuna girişmeyeceklerini umuyorum ve girişmemelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Böyle yapacaklarını düşünmüyorum ancak konuyu yine de yakından izliyoruz" sözlerini aktardı. Gül'ün, Ankara'nın AB üyeliği için çalışmalarını, birliğin bazı üyelerinin olumsuz tavrına karşın sürdüreceğini söylediğini kaydeden FT, Gül'ün ülkenin düşük bütçe açığı ve kamu borçlarını kastederek, "Şu anda Maastricht kriterleri açısından birçok AB ülkesinden daha iyi durumdayız" dediğini bildirdi. Daniel Dombey Gül'ün Washington ile ilgili sözlerinin Brüksel'le ilgili sözlerinden daha sıcak olduğunu yazarak, Abdullah Gül'ün "ABD ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar sağlıklı olduğunu" ifade ettiğini kaydetti.