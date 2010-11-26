-GÜL: "TÜRKİYE KÜRESEL SORUMLULUĞUNUN FARKINDA" ZÜRİH (A.A) - 26.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin, iklim değişikliği ve enerji güvenliği konusundaki küresel sorumluluğunun farkında olduğunu belirtti. İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen Türkiye-İsviçre İş Konseyi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye ile İsviçre arasında temiz enerji teknolojisi konusunda da işbirliği yapılabilecek önemli bir potansiyelin var olduğunu söyledi. Doğa ve çevreye uyumlu enerji ve tüketim sistemleri ve geriye dönüşebilir, temiz enerji kaynaklarının Türk yetkililerin üzerinde önemle durduğu bir konu olduğuna işaret eden Gül, bu konunun sadece Türkiye'yi değil global olarak herkesi ilgilendirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin eğitime büyük önem verdiğini belirterek, eğitime verilen ağırlığın, bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmelerin Türk ekonomisinde de önemli bir ağırlık oluşturduğunu ifade etti. Enerjinin tutarlı ve faydalı bir biçimde kullanımına da değinen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Geriye dönüştürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi bu bağlamda önem arz etmektedir'' diye konuştu. Rüzgar enerjisinin payının kısıtlı olduğunu, ancak gelecekte artmasının beklendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, ''Diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığı zaman Türkiye'nin geriye dönüşebilir enerji üretme oranı yüksektir'' dedi. -''VAR OLAN POTANSİYELİ GÖRÜN''- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, temiz enerji kaynaklarının üretimi konusunda hem kamuya, hem de özel sektöre çok önemli sorumluluklar düştüğünü belirterek, Cleantech'in çalışmalarına da değindi. Gül, artan enerji ihtiyacı göz önüne alınırken temiz enerji kaynaklarına yönelmek gerektiğini ve bu bağlamda İsviçre firmalarının uzun yıllar içinde edindikleri derin tecrübe ve bilgi birikiminin Türkiye'deki yeni enerji pazarının şekillenmesinde önem arz edeceğini söyledi. Gül, ''Türkiye, iklim değişikliği ve enerji güvenliği konusundaki küresel sorumluluğunun farkındadır'' dedi. Bunun da pek çok ekonomik, sosyal ve ekolojik sorunların çözümüne katkıda bulunacağına işaret eden Gül, ''Sonuç olarak, ana hedefimiz enerji ve iklim değişikliği konusundaki küresel sorunları aşmaktır'' diye konuştu. İsviçre'nin temiz teknolojinin gelişmesi konusundaki çalışmalarının her iki ülke için de faydalı sonuçlar doğuracağını belirten Gül, ''Eğer birlikte çalışırsak inanıyorum ki faydalı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Onun için sizlere mesajım, Türkiye'ye gelin ve oradaki temiz teknolojiler için var olan büyük potansiyeli kendi gözlerinizle görün'' dedi. -İSVİÇRE CUMHURBAŞKANI LEUTHARD- İsviçre Cumhurbaşkanı Doris Leuthard da küresel ısınma ve ozon tabakasının delinmesiyle birlikte dünyada tüm dengelerin değiştiğini söyledi. Türkiye, Hindistan, Çin gibi ülkelerin büyüme oranının çok yüksek olduğunu, dünyada büyüyen ve gelişen ülkelerde enerji kaynaklarının kullanımının da öneminin arttığını dile getiren Leuthard, rezervlerin azalmasıyla birlikte enerjinin maliyetinin de artacağını belirtti. Fosil enerjinin kısıtlılığının da önemli bir sorun teşkil ettiğini dile getiren Leuthard, İsviçre'de üniversiteden özel sektöre kadar uzanan bir yelpazede temiz enerji üretimi konusunda çalışmalar yapıldığını, bu konudaki çalışmalara büyük ağırlık verdiklerini kaydetti. Teknoloji ve kaynakların kullanımı konusunda maliyetlerin artışı nedeniyle ''parası olanın'' enerjiye ulaşabileceğini ifade eden Leuthard, bunun da önemli bir sorun olarak ülkelerin önünde durduğunu söyledi. Su konusunda da geleceğe bakıldığında çok olumlu bir tablo çizmenin zor olduğunu belirten Leuthard, İsviçre'nin enerjisinin yüzde 70'ini ithal ettiğini kaydetti. Leuthard, ''Eğer yeni kaynaklar bulmazsak, gelecek bizim için çok daha sıkıntılı olacaktır'' diye konuştu. İsviçre Meclisinde bulunan ''Karbondioksit Yasası''nın da gelecekte önem arz edeceğini belirten Leuthard, temiz enerji üretimi ve yeni kaynaklar bulunmasıyla ilgili ülkesinin çalışmalarının devam ettiğini, bu pazarda Türkiye ile işbirliği yapmak istediklerini sözlerine ekledi. -TOBB BAŞKANI HİSARCIKLOĞLU- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise sözlerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve İsviçre Cumhurbaşkanı Doris Leuthard'a temiz enerji üretimi konusuna eğildikleri için teşekkür ederek başladı. Dünyada enerji kaynaklarının giderek tükendiğini, ozon tabakasının delinmesiyle birlikte ortaya çıkan küresel ısınmanın ortaya çıkardığı sorunların büyüklüğünün ise herkes tarafından bilindiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, iklim değişikliğinin büyük bir problem olduğu kadar yeni enerji kaynaklarının ortaya çıkmasında yürütülen çalışmalar konusunda da büyük bir rekabet pazarının bulunduğunu söyledi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ortaya çıkmasının önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile İsviçre arasında AR-GE faaliyetleri konusunda işbirliği yapılabileceğini, bu işbirliğinin daha ileri noktalara da taşınmasının önemli bir hedef olduğunu kaydetti. Dünyanın geleceğinin insanların ellerinde olduğunu, var olan enerji kaynaklarının düşüncesizce tüketilmemesi gerektiğini de vurgulayan Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Biz dünyayı anne ve babalarımızdan emanet almadık. Aslında çocuklarımız ve torunlarımızdan ödünç aldık. Buna göre hareket etmemiz gerekmektedir'' diye konuştu.