-GÜL: "TÜRKİYE BURADA" ANKARA (A.A) - 29.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde verdiği resepsiyonu ''Türkiye burada'' diye değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resepsiyona katılanları tebriklerinin ardından gazetecilerin sorusu üzerine, ''Türkiye'nin bütün gerçeği burada. Bütün farklılıkları, bütün renkleri burada. Türkiye'nin realitesi burada. Türkiye burada'' değerlendirmesini yaptı. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ndeki restorasyonla ilgili bir değerlendirme üzerine de, ''Devletin yüzü burası'' şeklinde konuştu. Gül, ''Askerlerin ayrı resepsiyon vermesini nasıl değerlendirdiği'' şeklindeki soruyu ise cevapsız bıraktı. Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ise bir gazetecinin ''Resepsiyon çok stresli bir süreçte hazırlandı'' şeklindeki sözleri üzerine, ''Biz olgunuz, sabırlıyız. Her şeye de alışığız'' değerlendirmesini yaptı. -BAŞBAKAN ERDOĞAN: ''BUNUN DIŞINDA RESEPSİYONU DOĞRU BULMUYORUM''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da gazetecilerin resepsiyonla ilgili soruları üzerine, ''Bu gecenin resepsiyonu burasıdır. Bunun dışında resepsiyonu doğru bulmuyorum. Cumhurun başının daveti burada, cumhur da burada'' dedi. Erdoğan, ''Askerlerin ayrı bir resepsiyon düzenlemesini nasıl buluyorsunuz?'' şeklindeki soruyu cevaplarken de, ''Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar hep buradaydı. Gelmeliydiler. Çok güzel bir ortam var. Hep bunu özledik. Kimse rahatsız olmamalı'' şeklinde konuştu. Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyona katılmadığının hatırlatılması üzerine ise Kılıçdaroğlu'nun yeni genel başkan olduğunu ifade ederek, ''Siyasete alışacak'' dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında Cumhurbaşkanı'nın salona girişinde ayağa kalkarken, eski Genel Başkan'ın oturduğunu belirterek, ''İlkeniz olacak. İlkeniz olmazsa rüzgar önünde yaprak gibi eğilirsiniz'' şeklinde konuştu.