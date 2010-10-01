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Politika

GÜL: "MECLİSİN KIYMETİNİ DOLAYLI OLARAK HATIRLATTIM'' ANKARA (A.A)

01 Ekim 2010 23:13

-GÜL: "MECLİSİN KIYMETİNİ DOLAYLI OLARAK HATIRLATTIM'' ANKARA (A.A) - 01.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada, seçim barajın düşürülmesiyle ilgili herhangi bir şey söylemediğini, bu dönemki Meclis'in kıymetini dolaylı olarak hatırlattığını belirtti.  Cumhurbaşkanı Gül,  Meclisin 23. Dönem 5. Yasama Yılı dolayısıyla TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM Genel Kurulu'na hitabında Meclis'in renkliliği ve temsil gücüne değindiği hatırlatılarak, ''Bu sözleriniz barajın düşürülmesi olarak yorumlandı'' diyen bir gazeteciye karşılık Gül, ''Ben öyle bir şey söylemedim. Bu Meclisin kıymetini dolaylı olarak hatırlattım. Diğer konular ayrı'' dedi.  ''Yeni Anayasa'nın bu yıl mı yoksa yeni yasama döneminde mi ele alınmasının daha sağlıklı olacağı'' sorusu üzerine Gül, bu konuya siyasetçilerin ve siyaset kurumunun karar vereceğini söyledi. Gül, ''Ben yeni anayasa yapılması gerektiğini söyledim'' diye konuştu.  Cumhurbaşkanı Gül, başka bir soru üzerine, tek tip askerliğin teknik bir konu olduğunu belirterek, bu konuda görüş belirtmeyeceğini kaydetti.  Bu arada Cumhurbaşkanı Gül, resepsiyona gelişinde, resepsiyon salonunun bulunduğu binanın kapısında TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin tarafından karşılandı. Salona da Şahin'le birlikte giren Gül, davetlilerle selamlaştı. Gül, salonda TBMM Başkanı Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ile bir süre sohbet etti.  Cumhurbaşkanı Gül, salondan ayrılmadan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir süre sohbet etti. 

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