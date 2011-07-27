-GÜL "İŞÇİ İSTATİSTİKLERİ" KANUNUNU ONAYLADI ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sendikaların toplu sözleşme yapma yetkisinde esas alınan istatistiklerin yayımlanmasını yıl sonuna erteleyen kanunu onayladı. Gül, 6236 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun'u onaylayarak, yayımlanmak üzere başbakanlığa gönderdi. Yasaya göre, sendikaların toplu iş sözleşme yapma yetkilerinin tespitinde esas alınan, her yılın ocak ve temmuz aylarında yayımlanması gereken işçi istatistiklerinin Resmi Gazete'de yayımlanması 31 Aralık 2011 tarihine kadar ertelenecek. Bu tarihe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanmış son istatistikler esas alınacak. Yasa, 1 Temmuz 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.