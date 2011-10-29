-Gül: "Cumhuriyetin başarılarıyla da büyük gurur duyuyoruz'' TBMM (A.A) - 29.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Van'da yaşanan depremin tüm ülkeyi ve milleti üzdüğünü belirterek, ''Ama 88 yıl içinde Cumhuriyetin başarılarıyla büyük gurur duyuyoruz'' dedi. Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Mecliste kutlamaları kabul etti. Gül, kutlamaların ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi: ''Bugün Cumhuriyet Bayramı'nı büyük gururla kutluyoruz ama aynı zamanda acı içerisindeyiz. Çünkü, Van ve çevresindeki deprem bütün Türkiye'yi, bütün milletimizi çok üzmüştür. Milletimizin bir ferdinin, bir ilçesinin, bir ilinin acısı hepimizin acısı demektir. Dolayısıyla böyle bir üzüntü içinde yaşıyoruz. Ama 88 yıl içerisinde de Cumhuriyetin başarılarıyla da büyük gurur duyuyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm halkımızın bayramını tebrik ediyorum, yurtdışında olan vatandaşlarımızın da bayramını tebrik ediyorum, hepsine mutlu günler diliyorum.'' Gül, doğum gününü kutlayan gazetecilere de teşekkür etti.