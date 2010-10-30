-GÜL: "BURASI TÜRKİYE'NİN VİTRİNİ" ANKARA (A.A) - 29.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Çankaya Köşkü'nde resepsiyon verdi. Resepsiyona TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bazı MHP milletvekilleri, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı BDP milletvekilleri, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, DSP Genel Başkanı Masum Türker ve bazı DSP milletvekilleri, eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, RTÜK Başkanı Davut Dursun, Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi, aralarında İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy ve Vatikan Büyükelçisi Antonio Lucibello'nun da aralarında bulunduğu yabancı misyon temsilcileri, gazetecilik örgütlerinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları, sendika başkanları, üniversite rektörleri, şampiyon sporcular, Türk Ocakları Genel Başkanı Nuri Gürgür, azınlık dinlerinin cemaat liderleri katıldı. Resepsiyona CHP'den iki isim katıldı. CHP grubunun katılıp katılmama konusunda serbest bırakıldığı resepsiyon için Çankaya Köşkü'ne İstanbul Milletvekili Ahmet Tan kızıyla birlikte, İzmir Milletvekili Harun Öztürk ise yalnız geldi. -SANATÇI KONUKLAR- Metin Şentürk, Neşet Ertaş, Göksel Baktagir, Mercan Dede, Ceza, Muazzez Ersoy, Sibel Turnagöl, Demet Akbağ, Zara, Kenan Işık, tarihçi İlber Ortaylı da resepsiyonun renkli isimleri arasında yer aldı. Şentürk, tebrik için salona girdiğinde Cumhurbaşkanı Gül'ün doğum gününü de kutladı ve ''Çok yaşayın'' dedi. Şentürk daha sonra bir süre de Başbakan Erdoğan ile sohbet etti. Muazzez Ersoy da yanında getirdiği beyaz gülü Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'e verdi. Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ün konuklarla tebrikleşmesi yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. -ÇANKAYA KÖŞKÜ'NÜN YENİ YÜZÜ- Çankaya Köşkü'nün Haziran ayında başlayan ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan çalışmalarla adeta baştan aşağı yenilenen yüzü de bugünkü resepsiyonla kamuoyuna açılmış oldu. Cumhurbaşkanlığı Şeref Holü ve resepsiyon salonları, köşkün hizmet vermeye başladığı 20 yıldan beri ilk kez yenilendi. Yenileme çalışmaları kapsamında ilk olarak, 2007 yılında yürürlüğe giren Deprem Yönetmeliği uyarınca bina güçlendirilmesi yapıldı. Zemin, tavan ve duvarlarda meydana gelen çatlakların oluşturduğu risklerin giderildiği çalışmada ahşap kısımlardaki çürümeler de giderildi. Elektronik ve mekanik tesisatlar işlevsel ve sağlıklı çalışabilir hale getirilirken, ses, görüntü, aydınlatma ve sahne sistemleri günün teknolojisine uygun yapıya kavuşturuldu, mutfak ise yenilenerek kullanıma sokuldu. Çalışma kapsamında Yapılarda Enerji Tasarrufu Yönetmeliği'ne uygun ısı yalıtımı sağlandı, başta yangın olmak üzere her türlü riske karşı otomasyon sistemi kullanılarak, gerekli tedbirler alındı. Engellilerin salonları sorunsuz kullanmasına yönelik düzenlemelerin de yapıldığı çalışmada, başta merdivenler olmak üzere mimari işlev yetersizliği giderildi, dekorasyon açısından günün koşullarına uygun yenileme yapıldı. Yenileme öncesinde zemin mermerleri de dahil koyu renklerin hakim olduğu Çankaya Köşkü'nün beyaz ve krem ağırlıklı, aydınlık bir hale geldiği dikkat çekti. Neoklasik ağırlıklı olmak üzere Selçuklu mimarisinden izlere yer verilen iç mimari çalışmalarıyla Hayrünnisa Gül'ün yakından ilgilendiği belirtildi. Çankaya Köşkü'nün yenilenen halinin görüntülenmesi için gazeteciler, resepsiyondan 1 saat önce binaya alındı. Bu arada resepsiyon öncesinde, konukları karşılamak üzere yerini aldığında gazetecilerin yenilemeye ilişkin sorularını yanıtlayan Gül, ''Burası Türkiye'nin vitrini. Yabancı konuklar buraya geliyor'' dedi.