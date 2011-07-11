-GÜL: "BUGÜNKÜ DÜNYADA KAPALI REJİMLERE YER YOK" SOFYA (A.A) - 11.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Bugünkü dünyada kapalı, otoriter rejimlere artık yer yoktur. Dolayısıyla bazı ülkeler bunu kolaylaştırıyor, bazı ülkeler ise bu değişime direniyor. Direnmenin bir anlamı yok" dedi. Gül, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerde, ekonomik ilişkilerin geldiği güçlü seviyeden duyulan memnuniyetin ifade edildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, ilişkilerin daha ileriye götürülmesi için yapılması gerekenlerin de konuşulduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Gül, ''Komşu iki ülke olarak gerek siyasi anlamda gerek ekonomik gerek kültürel bütün alanlarda ilişkilerimizi daha da geliştirmek inancındayız. Bu ziyaretin bu bakımdan çok faydalı ve değerli olduğuna inanıyorum. Bütün Türk halkının Bulgar halkına, komşularına olan sevgi ve muhabbetlerini sunmaktan memnuniyet duyuyorum'' diye konuştu. -''KAPALI REJİMLERE YER YOK''- Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Gül, görüşmelerde Libya ve Ortadoğu ülkelerinde yaşanan olayların değerlendirilip değerlendirilmediği ve bölgeye yansımalarının nasıl olabileceği yönündeki soru üzerine, görüşmelerde konuyu değerlendirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, şöyle konuştu: ''Bu konuyla ilgili görüşlerim gayet açık. Olup bitenlerin aslında çok sürpriz olmaması gerekir. Bugünkü dünyada kapalı, otoriter rejimlere artık yer yoktur. Dolayısıyla bazı ülkeler bunu kolaylaştırıyor, bazı ülkeler ise bu değişime direniyor. Direnmenin bir anlamı yok. Sonunda her şeyin halkın arzusu ve iradesi şeklinde olması gerekir. Kim buna öncülük ederse ülkesindeki karmaşaya fırsat vermemiş olur. O yüzden biz bu ülkelerin demokratikleşme eğilimini, reformları güçlü bir şekilde destekliyoruz.'' Gül, iki ülke arasındaki bazı sorunların çözümü amacıyla kurulan ikili karma komisyonun sonraki toplantısının ne zaman yapılacağına ilişkin soru üzerine, komisyonun daha sık toplanması ve gündemine hakim olması gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin siyasi iradesinin yapıcı ve olumlu yönde olduğunu vurgulayan Gül, ''Komşuluğun ne olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Bir apartmanda aileler arasında iyi komşuluk, iyi ilişki yoksa huzur da olmaz. Komşular arasında iyi dostluk ve işbirliği varsa bundan herkesin çıkarı olur. Bu anlayış içinde iki ülkenin ve halkların böyle düşündüğüne inanıyorum. Zaten bugün, böyle bir ortam içindeyiz. Gerek hükümetler gerek devlet kurumları bu anlayışa sahiptir'' diye konuştu. -PIRVANOV- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov, Türkiye ile Bulgaristan arasında bazı sorunlar olduğunu, ancak bunların çözülebileceğini belirterek, ''Görüşmelerde, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için siyasi iradenin mevcut olması ve ifade edilmesi gerektiğini vurguladık. İki ülke hükümetlerinin bu konular üzerinde aktif olarak çalışacağına inanıyorum'' dedi. Pırvanov, Cumhurbaşkanı Gül ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gül'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.