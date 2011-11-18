-Gül: "Bedelli" toplum vicdanına uymalı ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bedelli askerlik konusunda, ''Önemli olan toplumun vicdanının kabul edeceği şekilde düzenlenmesidir. Buradan gelecek gelirlerin bu vicdanı en iyi şekilde karşılayacak şekilde düzenleme yapılıyor'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Gül, burada yaptığı konuşmada, Santos ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Gül, Santos'un ziyaretinin, Kolombiya'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması nedeniyle tarihi nitelikte olduğunu belirtti. Bu ziyaretin iki ülke arasında yeni bir sayfa açılmasına önderlik ettiğini dile getiren Gül, şöyle konuştu: ''Değerli dostum Cumhurbaşkanı Sontos ile biz, geçen sene New York'ta bir araya gelmiştik. Orada iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme konusunda anlaşmıştık. Bugün de burada yapılan görüşmelerde bu niyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz kanaatindeyim. Kolombiya'ya büyük önem veriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada üst düzeyli birçok ziyaretin yapıldığını görüyoruz. Bu ziyaret de bunları taçlandırmıştır. Yine Türkiye'nin Latin Amerika açılımı çerçevesinde birçok büyükelçilikler açtık. Geçen sene Kolombiya'nın başkentinde Türkiye'nin daimi büyükelçilği açıldı, bugün de Ankara'da Kolombiya'nın daimi elçiliği açılacak.'' -''Vizeleri kaldırmaya karar verdik''- Bugün yaptıkları görüşmelerde hem ikili hem çok taraflı birçok konuyu ele aldıklarını belirten Gül, ''İki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmeye karar verdik. Bunların en güzel işaretlerinden birisi de iki ülke arasındaki vizeleri kaldırmaya karar verdik'' dedi. Türkiye ve Kolombiya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenerek geliştiğini, dış ticaret hacminin yarım milyar doları geçtiğini ifade eden Gül, iki ülkenin potansiyelinin çok daha fazla olduğunu bildiklerini kaydetti. Gül, dış ticaret anlaşması, askeri ve savunma iş birliği anlaşmalarıyla vergi muafiyeti ve yatırımların teşviki anlaşmalarının da en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Görüşmede, bölgesel konuların da ele alındığını ifade eden Gül, Kolombiya'nın İsrail ve Filistin meseleleriyle yakından ilgilendiğini, bu konuda Türkiye'nin görüşlerini aktardıklarını dile getirdi. ''Vicdani ret'' ile ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Gül, teknik bir konu olduğu için Adalet Bakanlığının konuyla ilgili bir çalışma yapıyor olabileceğini söyledi. Toplantıda, Türkiye ve Kolombiya arasında diplomasi akademisi iş birliği mutabakat muhtırası ve hava ulaştırma anlaşmalarına ilgili bakanlar tarafından imza atıldı.