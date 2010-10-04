-GÜL, 3 SİMİDE 100 LİRA ÖDEDİ TRABZON (A.A) - 04.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Trabzon'da vatandaşların yoğun sevgi gösterileri arasında tarihi çarşıyı gezdi. Gül, burada bir simitçiden aldığı 3 simide 100 lira ödedi. Gül, Trabzonspor tesislerini ziyaretinin ardından belediye başkanlığına giderken yolda makam aracını durdurarak ''Kunduracılar Caddesi'' olarak bilinen tarihi çarşıyı gezdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve sevgi gösterisinde bulundukları Gül, esnafa ''hayırlı işler'' diledi. Cumhurbaşkanı Gül'e, trafiğe kapalı olan cadde boyunca yürürken bazı vatandaşların ve esnafın camlara ve balkonlara çıkarak el salladıkları görüldü. Gezintisi sırasında Gül'ün boynuna Trabzonspor'un renkleri olan bordo-mavi kaşkol ile havlu takıldı. Bir vatandaş da Gül'e bordo mavi yapay gül takdim etti. Caddede bulunan bir simitçiden 3 simit alan Cumhurbaşkanı Gül, karşılığında 100 lira ödedi. Çarşının çıkış noktasından sonra Atatürk alanına gelen Gül'e burada toplanan vatandaşlar da sevgi gösterilerinde bulundu. Gül, çok sayıda kişiyle fotoğraf çektirdi. Alanda bulunan tarihi belediye binasının balkonundan vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin en güzel, en şirin ve en eski şehirlerinden Trabzon'u ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Vatandaşlara gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür eden Gül, ''Burası Fatih'ten, Yavuz Sultan Selim'den, Kanuni Sultan Süleyman'dan izler taşıyor. Bu şehrin bir çok özelliği var. Ne mutlu ki siz de bu şehrin en seçkin insanlarısınız'' dedi. Kamu görevlilerinin vatandaşlara hizmet etmek için elinden geleni yaptığını anlatan Gül, halkın her şeyin en iyisine layık olduğunu söyledi. Gül, konuşmasının ardından Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'ndan kentte yürütülen hizmetlere ilişkin bilgi aldı. Gümrükçüoğlu, Belediye Özel Defterini imzalayan Gül'e şekerlik ve gümüş işlemeli bir tabak hediye etti. Basına kapalı devam eden belediye ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Gül'e belediye binasından ayrılırken yöresel kıyafetli yaşlı bir kadın tarafından bir poşet ceviz verildi.