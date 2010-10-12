Gül 29 Ekim'de 'tek' resepsiyon verecek

T24 - Cumhurbaşkanı Gül, 3 yılın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tek resepsiyon sistemine dönüyor ve devlet erkânını eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte ağırlamaya hazırlanıyor.





Gül’ün, A tipi protokol ile iş dünyası, sivil toplum örgütleri, medya temsilcileri ve sanatçıları bir araya getirecek olan resepsiyonunun ‘eşli’ davetiyeleri bugün gönderilmeye başlandı. Gül, bu durumu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner’e de bildirdi.



Üniversitede türban tartışmasının yeniden siyasi gündemin merkezine oturduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü’nde yeni bir türban açılımına hazırlanıyor. Köşke çıktığı 2007 yılından beri eşi Hayrünnisa Gül ile askerleri karşı karşıya getirmemek için ‘Gündüz resepsiyonu’ geleneğini başlatan Abdullah Gül, bu uygulamaya son veriyor. Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tüm davetlileri Çankaya Köşkü’nde akşam düzenlenecek tek resepsiyonda, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte karşılayacak. Gül’ün eşli davet konusundaki kararını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner’e sürpriz olmaması için önceden bildirdiği öğrenildi.



Davetiyeler bugünden itibaren davetlilere gönderilmeye başlandı. Tek resepsiyon düzenleneceği için davetli listesinin sayı olarak geçen yıllara oranla sınırlı tutulacağı öğrenildi.





‘Eşsiz’ dönem Sezer’le başladı



Çankaya Köşkü’nde türban polemiği eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde başlamıştı. Sezer, başta 29 Ekim resepsiyonu olmak üzere 2003 yılından itibaren Çankaya Köşkü’nü türbana kapatmıştı. Sezer, görev süresi boyunca resepsiyonlar için eşleri türbanlı olan milletvekillerine davetiye göndermiyordu. Gül’ün koltuğu devralmasının ardından Çankaya’daki türban hassasiyeti devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile türbanlı davetlileri karşı karşıya bırakmamak için aynı gün iki resepsiyon formülü geliştirildi. 29 Ekim’lerde önce TBMM’de kutlamaları kabul eden Abdullah Gül, ardından gündüz kutlamalarının devamı olarak öğle saatlerinde A tipi protokol için ‘eşsiz’ resepsiyon vermeye başladı. Akşam saatlerinde düzenlenen ikinci resepsiyonda ise Cumhurbaşkanı, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte medya, iş dünyası, sivil toplum örgütleri, devlet sanatçılarını ağırlıyordu. İki resepsiyon formülüne karşın 2008 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri cumhurbaşkanından bağımsız olarak 29 Ekim’de sadece kendi personeli için Merkez Orduevi’nde alternatif Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenleyerek bir ilke imza atmıştı.

