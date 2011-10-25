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Politika

Gül, 29 Ekim resepsiyonunu iptal etti ANKARA (A.A)

25 Ekim 2011 22:14

-Gül, 29 Ekim resepsiyonunu iptal etti ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek resepsiyonu Van'daki deprem nedeniyle iptal etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklama şöyle: ''Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhuriyet'in 88. yıl dönümü vesilesiyle 29 Ekim Cumartesi günü verecekleri resepsiyon, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle iptal edilmiştir. Acılar devam ederken, enkaz altında bulunan vatandaşlarımızın kurtarılması için yoğun çalışmalar sürerken, halkımız bunun derin kederini yaşarken, Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılki resepsiyonun iptal edilmesi talimatını vermişlerdir.''

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