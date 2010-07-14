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Yaşam

GÜL 2 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATADI ANKARA (A.A)

14 Temmuz 2010 16:53

-GÜL 2 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATADI ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Marmara Üniversitesi (MÜ) Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Gül'ü, Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlyas Çapoğlu'nu atadı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Gül'ün Anayasa ve Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Çapoğlu'nu, MÜ Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gül'ü atadığı bildirildi. YÖK, MÜ'de yapılan seçimler sonucunda belirlenen ve en çok oy alan ilk altı aday arasından sırasıyla Prof. Dr. Zafer Gül, Prof. Dr. Necla Pur ve Prof. Dr. Mehmet Akalın'ın isimlerini Cumhurbaşkanı'na sunmuştu. Kurul, Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü için de sırasıyla Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci ve Prof. Dr. Necati Fahri Taş'ın isimlerini Cumhurbaşkanı'na bildirmişti.

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