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Politika

Gül, 3 üniversiteye kadın rektör atadı

Cumhurbaşkanı Gül, 19 üniversitenin rektör atamasını yaptı

07 Temmuz 2012 01:03

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, 19 üniversitenin rektörünün atamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YÖK tarafından kendisine gönderilen listede yer alan 7 kadın adaydan 3'ünü rektör olarak atadı.

Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

 
"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından;
 
- Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. İsrafil Kurtcephe'yi,
 
- Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Erkan İbiş'i,
 
- Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Hikmet Koçak'ı,
 
- Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. M.M. Gülay Barbarosoğlu'nu,
 
- Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Faruk Kocacık'ı,
 
- Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Mustafa Kibar'ı,
 
- Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Ayşegül Jale Saraç'ı,
 
- Ege Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Candeğer Yılmaz'ı,
 
- Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Hasan Fahrettin Keleştemur'u,
 
- Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ'ı,
 
- Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Süleyman Büyükberber'i,
 
- Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. M. Yavuz Coşkun'u,
 
- İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Cemil Çelik'i,
 
- İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Mehmet Karaca'yı,
 
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Süleyman Baykal'ı,
 
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Hüseyin Akan'ı,
 
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Ahmet Acar'ı,
 
- Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Yener Yörük'ü,
 
- Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. İsmail Yüksek'i atamışlardır."
 

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