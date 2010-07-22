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Yaşam

Güiza'yı alana arsa vâdi!

Kütahyalı öğretmen Faruk Ünver, Güiza'yı bu sezon bonservisiyle transfer edecek takıma arsasını bağışlayacağını açıkladı.

22 Temmuz 2010 03:00

T24 - Kütahya'da Fenerbahçe taraftarı öğretmen Faruk Ünver, İspanyol forvet Güiza'yı bu sene bonvservisi ile satın alacak kulübe kaplıca bölgesinden piyasa değeri 50 bin lira olan, 12 bin metrekarelik arsasını bağışlayacağını duyurdu.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde öğretmenlik yapan Fenerbahçe taraftarı, İspanyol futbolcu Daniel Güiza'yı bu sezon bonservisiyle transfer edecek takıma, kaplıca bölgesindeki 12 bin metrekarelik arsasını bağışlama vâdinde bulundu.

Öğretmen Faruk Ünver, yaptığı açıklamada, gazeteler ve televizyon kanallarında son günlerde Güiza'nın Fenerbahçe'den gönderileceğine ilişkin haberlerin arttığını söyledi.

Güiza'nın, kaçırdığı goller nedeniyle kendisine ve kendisi gibi düşünen Fenerbahçe taraftarlarına ''saç baş yoldurduğunu'' belirten Ünver, onu bu sezon bonservisiyle transfer edecek takıma arsa hibe edeceğini bildirdi. Ünver, Gediz ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Ilıca Kaplıcaları'nda kendisine ait 12 bin metrekarelik arsayı, Güiza'nın gideceği takıma hibe edeceğini anlatarak, şöyle konuştu:

"İki sezondur bizlere saç baş yolduran ve gol atamama rekorları kıran Daniel Güiza'yı bonservisiyle alacak takıma, kaplıca bölgesindeki 12 bin metrekarelik arsamı hibe edeceğim. Bunu, Güiza'dan kurtulmamız şerefine vereceğim. Sadece hoşuma gitmeyen bir takım var, oraya giderse arsamı vermem. O takımın adı da bende saklı kalsın. Fenerbahçemizin Güiza'dan kurtulmasını canıgönülden istiyoruz. Takımımıza canımız ve malımız feda olsun."

Bu arada, söz konusu arsanın değerinin yaklaşık 50 bin lira olduğu belirtildi.


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