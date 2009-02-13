Güiza'dan örnek davranış

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Daniel Güiza'nın, hasta olan bir İspanyol çocuğun iyileşmesi için tedavi masraflarını karşılama sözü verdiği belirtildi.



Güiza gibi İspanya'nın güneyindeki Jerez kentinden olan 9 yaşındaki çocuğun, dünyada çok az rastlanan, zihinsel aktivitenin yavaşlamasına yol açan bir hastalığı bulunduğu ve ailesinin fakir olmasından dolayı tedavisini Fenerbahçeli futbolcunun üstlendiği bildirildi.



İspanyol televizyonu Antena 3'e çıkarılan Fran adlı çocuğa yardım edeceğini açıklayan Güiza'nın, İspanya milli takımı için Sevilla kentinde olduğu sırada oteldeyken çocukla ve ailesiyle görüştüğü ifade edildi. 9 yaşındaki çocuğun tedavisinin Almanya'nın Köln kentindeki özel bir klinikte yapıldığı ve tedavi ücretlerinin yaklaşık 12 bin Avro tutacağı kaydedildi.

