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Spor

Güiza tam benlik

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, F.Bahçe’de sık sık eleştirilen Daniel Güiza’nın istediği futbolcu olduğunu açıkladı.

03 Mart 2010 02:00

T24 - Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, F.Bahçe’de sık sık eleştirilen Daniel Güiza’nın istediği futbolcu olduğunu açıkladı. Ajansspor’a konuşan teknik patron, “Güiza, Türkiye’ye geldiğinden beri bir baskı altında. Bu da onun gol atmamasından doğuyor. Aynı sorunu şu an bizde Nihat yaşıyor. Böyle oyuncular hassastır.


Sistem farklıdır

Üstündeki baskılar karşısında daha da hırslanırlar ama hata yapma oranı da artar. Daum’un sisteminde Güiza’nın başarılı olması zor. Beşiktaş’ta oynasaydı çok daha başarılı olurdu. Benim futbol anlayışıma uygun yapıda bir oyuncu.
 
Değerlendirmek önemli. Her teknik adamın sistemi farklıdır. Ancak yıldız oyuncuları değerlendirirken de bireysel yeteneklerini de kullanmak gerekir” dedi.


31. haftaya dikkat

Mustafa Denizli, Kayseri galibiyetiyle hayata döndüğünü sözlerine eklerken, “Önümüzde çok önemli maçlar var.

Ligin 31. haftasında şampiyonluktaki ekipler yalnız kalacaktır. Bugünden kimin şampiyon olacağını söylemek yanlış olur. Tabii ki gönlüm Beşiktaş’ın ipi göğüslemesi. Bunu da başaracak güçteyiz.”


 

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