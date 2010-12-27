-GÜİZA: SAKATLIĞIM TEKRARLADI, ŞUBAT AYINA KADAR YOKUM MADRİD (A.A) - 27.12.2010 - Şenhan Bolelli - Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Daniel Güiza, İspanyol haber ajansı EFE'ye verdiği demeçte, ''Sakatlığım tekrarladı en az şubat ayına kadar yokum'' dedi. Noel tatilini geçirmek için İspanya'da bulunan Güiza, ''Ameliyat olduğum bölgede sıvı olduğu tespit edildi. Sahalara dönebilmem için şubat veya marta kadar beklemek zorundayım. Hoş bir şey değil ama önemli olan tam hazır bir şekilde dönmem'' diye konuştu. Cadiz kentinde bulunan ve yardım amaçlı iki maça çağrılan Güiza, takımla birlikte fotoğraf çektirse de sakatlığından dolayı bu maçlarda oynayamadığını belirterek, ''İhtiyacı olanlar için ilk yardım eden ben olmak isterim ama mümkün olmadı çünkü en önemlisi iyileşmemdir'' ifadelerini kullandı. İspanya'ya dönme olasılığıyla ilgili yöneltilen bir soruya, ''Ne olacağı asla bilinmez'' diye yanıt veren Güiza, futbolu, doğum yeri olan Xerez'de bırakmak istediğini ama daha önünde futbol oynayacak çok yıllar olduğunu kaydetti. Geçtiğimiz eylül ayında sol topuğundan ameliyat olan Güiza, yeni yıl dileğini ''İkinci yarı Fenerbahçe ile en iyi bir şekilde geçirmek ve her zamanki formuna kavuşmak'' olarak söyledi.