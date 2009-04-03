Güiza için özel komisyon!



Daniel Güiza’nın sezonun kalan maçlarında Fenerbahçe’ye en üst seviyede katkı sağlaması için düğmeye basıldı.



Sarı-lacivertli yönetim, İspanya Milli Takımı’nın önceki akşam Türkiye’yi mağlup ettiği maçta son dakikalarda oyuna girerek galibiyet golünün asistini yapan Güiza’nın, Fenerbahçe’de neden başarılı olamadığını tespit etmek için bir komisyon kurulmasına karar verdi.



Yöneticiler, İspanyol yıldızın, kafaları karıştıran durumunu tüm yönleriyle masaya yatırmak için genç yöneticilerden oluşan bir komisyon kurdu ve Güiza’nın sorunlarıyla yakından ilgilenmesi talimatını iletti.



Bu ekibin ilk olarak Daniel Güiza’nın, milli takım forması altındaki başarısının nedenlerini araştıracağı ve tecrübeli oyuncunun motivasyonunu yükseltmek için yoğun bir çaba harcayacağı ifade edildi.



İlk 11’de devam edecek



Bu arada milli maçta yaptığı asistle moral bulan Güiza, Fenerbahçe’de ilk 11’e kalmak için avantaj yakaladı.



Teknik Direktör Luis Aragones’in, Eskişehirspor maçında Semih ile Güiza’ya forvette görev vererek, sakatlığı tamamen düzelmeyen ve sarı kart cezası sınırında bulunan kaptan Alex’i yedek soyundurabileceği vurgulandı.



Güiza, Fenerbahçe’nin, Bursaspor’a 2-1 yenildiği ligdeki son maçta ilk 11’de sahaya çıkmış ve bir gol atmıştı.

