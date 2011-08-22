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Spor

Güiza: F.Bahçe'de kupa kazandım, mutluyum

Fenerbahçe'den Getafe'ye transfer olan Daniel Güiza, Türkiye'de başarılı olduğunu savundu...

22 Ağustos 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe'den Getafe'ye transfer olan Daniel Güiza, Türkiye'de başarılı olduğunu savundu. Güiza, "Lig ve süper kupa kazandım. Fenerbahçe'den mutlu ayrılıyorum" dedi.

Üç sezonluk sözleşme imzaladığı Getafe'de basına tanıtılan Daniel Güiza, Fenerbahçe'deki mutlu ayrıldığını söyledi. Güiza, Getafe'de başarılı olmak için çok arzulu olduğunu ifade etti.

31 yaşındaki Güiza, ''Fenerbahçe'de başarılı olduğuma inanıyorum. Bir lig kupası, bir de süper kupa kazandım. Orada lig şampiyonluğu hiç de kolay değil'' dedi.

Fenerbahçe'de sakatlığı dışında oynayabildiği maçlarda toplam 30-35 kadar gol attığını söyleyen Güiza, ''Fiziksel olarak mükemmel durumdayım. Getafe'de eski Güiza'yı yeniden göstermek, goller atıp, takım arkadaşlarıma yardımcı olmak ve Avrupa kupalarına katılabilmemize yardımcı olmak istiyorum'' diye konuştu.

2005-2007 yılları arasında formasını giydiği Getafe'ye 4 yıl sonra dönen Güiza, şöyle devam etti:

''Burası evim gibi. Kariyerimin en başarılı dönemlerinden birini burada yaşadım. Bu başarıları tekrarlamak istiyorum. Türkiye'deyken kız arkadaşımla birlikte İspanya'daki maçları, Getafe'nin karşılaşmalarını hep izledim. Geçen sezon oldukça zorlanan Getafe'nin bu sezon daha iyi olmasına yardımcı olmayı hedefliyorum.'' Bu arada Güiza, yeniden İspanya Milli Takımı'na çağrılmak için umutlu olduğunu da kaydetti.

Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda yapılan basına tanıtımdan sonra Güiza, kendisini bekleyen bir grup taraftarla fotoğraf çektirdi.

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