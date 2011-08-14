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Spor

Güiza, 1,5 milyon Euro'ya Granada'ya gidiyor

İspanyol oyuncu Daniel Güiza'nın menajeri Vicente Montes, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Yönetimi ile masaya oturdu.

14 Ağustos 2011 03:00

T24 - İspanyol oyuncu Daniel Güiza'nın menajeri Vicente Montes, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Yönetimi ile masaya oturdu. Granada Kulübü'nün talip olduğu Güiza'nın bonservisi için 1.5 milyon euroya el sıkışıldı, transferin hafta içinde resmiyet kazanacağı açıklandı.


Daniel Güiza, bu sezon İspanya Birinci Ligi’ne yeni çıkan Granada ile büyük ölçüde anlaştı.


Fenerbahçe'nin üç yıl önce 17 milyon euroya büyük umutlarla renklerine bağladığı ancak istediği verimi bir türlü alamadığı Daniel Güiza ülkesine geri dönüyor.


İspanyol oyuncunun menajeri Vicente Montes dün İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli yöneticilerle masaya oturdu. Granada Kulübü'nün teklifini ileten ve 1.5 milyon euroya el sıkışan Montes'in, Güiza ile de bir araya gelerek İspanyol ekibinin şartlarını sunduğu bildirildi.


Bu arada Real Betis'in de Güiza'yı almak için devreye girdiği ancak İspanyol oyuncunun önümüzdeki hafta büyük olasılıkla Granada'ya imza atacağı ifade edildi.



Niang için Porto devrede


Fenerbahçe’nin Senegalli golcüsü Mamadou Niang’a ise Portekiz’in Porto ekibinin talip olduğu iddia edildi. İspanyol AS gazetesinde yer alan haberde, Porto Kulübü'nün Atletico Madrid’e transfer olmak üzere olan oyuncusu Falcao’nun yerine forvet bölgesi için Niang’ı düşündüğü belirtildi.


Mamadou Niang için geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Ahli de devreye girmişti. Gazete, Türkiye’ye gelmeden önce kariyerinin büyük bir bölümünü Fransa’da geçiren 31 yaşındaki forvetin Türkiye’de 29 maçta 15 gol attığına dikkat çekerken, Marsilya’da ise gol krallığı yaşadığını kaydetti.


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