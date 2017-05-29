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Yaşam

Guinness'e aday; İstanbul havalimanında 1453 kamyonlu kutlama

Kamyonların geçidi 1 saat 47 dakika, hazırlıkları ise yedi saat sürdü

29 Mayıs 2017 16:22

İstanbul’da devam eden üçüncü havalimanı inşaatını yürüten şirket İstanbul’un fethinin 564’üncü yıldönümünü 1453 kamyonla kutladı. İnşaatı devam eden havalimanının bir numaralı pistinde gerçekleştirilen kortej için toplamda 3 bine yakın kişi görev aldı. Kamyon geçidinin 3.2 km’lik performansıyla "En Uzun Kamyon Geçidi" kategorisinde Guinness rekoru denemesi de gerçekleştirdi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, kamyonların geçidi 1 saat 47 dakika, hazırlıkları ise yedi saat sürdü. Geçit töreni için 2 bin 200 adet kamyon makine parkında hazır olarak bekletildi.

Üstlenici firma İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu, ‘erişilmesi zor bir görev’ yaptıklarını söyleyerek, "Bir çağın sona erip başka bir çağın başlamasına vesile olan fetih ruhunda olduğu gibi, bizler bir araya geldiğimizde neler yapabileceğimizi her daim göstermiş bir milletiz. İstanbul yeni havalimanı da tamamlandığında havacılık alanında eminim ki bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi başlatacaktır" dedi.

Guinness rekorlar kitabına aday

Kamyon geçidinin 3.2 km’lik performansıyla "En Uzun Kamyon Geçidi" kategorisinde Guinness rekoru denemesi de gerçekleştirdi. Guinness’e bu kategoride Hollanda’daki bir proje, 416 kamyonluk geçitle girmişti.

 

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