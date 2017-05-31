Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ressam evinde ölü bulundu

Osmaniyeli şair, müzisyen, araştırmacı ve duvar resminde dünya rekortmenliğini elinde bulunduran, adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıran 70 yaşındaki Mustafa Dinletir kaldığı tek odalı evde ölü bulundu.

Musa Şahin Bulvarı Çifte Petroller Kavşağı'ndaki evden kokuların geldiğini duyan çevredekiler polise haber verdi. Eve gelen polis, ünlü ressam Mustafa Dinletir'in cansız bedenini buldu. Günler önce öldüğü anlaşılan Dinletir'in cesedi, şişmesi nedeniyle kapıdan çıkarılamayınca belediyeden yardım istendi. İş makinesi yardımı ile ikinci kattaki evin balkon penceresinden indirilen Dinletir'in cesedi, yapılan otopsinin ardından Belediye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlk incelemede 'normal ölüm' raporu verilen Dinletir'in tek çocuğunun Hatay'da yaşadığı bildirildi.

Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesinde doğan ve küçük yaşlarda bağlama ile türkü söylemeye ve şiir yazmaya başlayan, 11 şiir kitabı, 200 halk müziği eseri, 29 plak ve 13 kaset çalışması bulunan ve İtalya'da 27 katlı bir otelin duvarına 1994 yılında çizdiği 2 bin 48 metrekarelik duvar resmi ile 230 yıldır kırılamayan rekoru kırarak adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıran Osmaniyeli ressamı, sevenleri mezarı başında dualarla andı.