Guinness için bir günde 360 traş yapacak

Başkentte 26 yıldır kuaförlük yapan Ercan Buyruk, Guinness rekorlar kitabına girmek için bir günde 360 kişiyi saç tıraşı yapma rekor denemesine başladı.

Buyruk, Yenimahalle Belediyesi Nikah Salonu'ndaki rekor denemesi öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada 1,5 yıldır hazırlandığını ifade etti.

Buyruk, 6 aydır Guinness'in saç stillerine uygun saç kesimi yaptığını vurgulayarak, kurallara göre saçın her tarafının kesileceğini ve bunun da saç şekliyle orantılı olması gerektiğini anlattı.

Bu kurallar çerçevesinde Ankara Kuaförler Odası'nın görevlendirdiği jüri üyelerine de saç kesiminin gösterildiğini belirten Buyruk, kurallara uygun bir rekor denemesi olacağını dile getirdi.

Buyruk, mesleğini çok sevdiğini belirterek işinin ''saçlarla konuşmak'' olduğunu söyledi.

Akşam saatlerinde başladığı rekor denemesinde, sabah saatlerine kadar 160 kişinin saçını kesmeyi hedefleyen kuaför Buyruk, kalan 200 kişiyi de yarın akşama kadar bitirerek, rekoru kıracağını bildirdi.

Bu gururu Türkiye'ye yaşatmak istediğini ve vatandaşlardan da destek beklediğini anlatan Buyruk, yarın 19.30'a kadar sürecek rekor denemesi için ara mola vermeden devam edeceğini dile getirdi.

Buyruk, saç tıraşını bedava yaptığını belirterek, yarın akşama kadar vatandaşları tıraşa beklediğini söyledi.

Saçını kestirmek isteyenlerin ilgi gösterdiği rekor denemesi sırasında bir ara elektrikler kesildi.

Yaklaşık yarım saatlik kesinti süresince Buyruk, çakmak ışığında tıraş yaptı.