Guinness 2012'de Gökçen var



T24-Meraklılarının her yıl sabırsızlıkla beklediği Guinness Dünya Rekorları 2012 kitabı yurtdışında yayımlandı.







Dünya rekorlarının yanı sıra dünyadaki ilklere de yer verilen kitapta, adı son günlerde “Dersim İsyanı”nın bastırılmasında görev almasıyla gündeme gelen Sabiha Gökçen’den de söz edildi.



Bu konuda, “Savaşçı kadınlar arasında bir başka ilk, Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı’nın manevi kızı olan, Eskişehir’de 1936’da Askeri Havacılık Akademisi’ne kaydolan Sabiha Gökçen. Gökçen avcı ve bombardıman uçaklarıyla uçtu, dünyanın ilk kadın savaş pilotu oldu” ifadeleri yer aldı.



Son Guinnes’de Türkler yine birçok ilginç rekorla yer aldı. İşte bazıları:

Türkiye’nin ekmek tüketimi konusundaki rekoru bu yıl da korundu. Rekor kitapta, “Kişi başına en büyük ekmek tüketicileri, yılda 440 lb (199.6 kg), yani vücut ağırlıklarının üç katından fazla ekmek yiyen Türkler” şeklinde geçti.

Kitabın son baskısında, Türk bayrağını uluslararası spor karşılaşmalarında göndere çektirip İstiklal Marşı’nı okutan sporcular gibi, üç okyanusu birden sandalla aşan, dünyanın en çabuk golünü atan, en büyük omletini yapan, en hızlı vitrin mankenini giydiren, en fazla kiremit kıran Türkler de yer alıyor.

Anadolu’da dünyanın en eski köprüsünün ve en eski mikrop fosilinin (55 milyon yıllık), tarihin en uzun ömürlü imparatorluğunun nerede bulunduğunu, tarihte ilk at yarışının nerede yapıldığını öğrenmek isteyenler de 2012’yi inceleyebilecek. Kitapta rekorlar için başvuru yöntemi de anlatılıyor.