Guilherme Trabzonspor'dan ayrıldı, Göztepe'ye gitti

Trabzonspor, geçen sezonun devre arasında Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Guilherme'nin sözleşmesini feshederken, Brezilyalı futbolcu Göztepe'ye imza attı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-21 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350.000.-EUR ödenecektir."

Bu açıklamadan dakikalar sonra Süper Lig ekibi Göztepe, 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Göztepe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"1991 doğumlu Brezilyalı oyuncu Guilherme'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralanması konusunda Alvarenga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."