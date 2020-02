Guidetti: "Her oyuncu yüreğiyle mücadele etti"

Eda Dündar: \"Tüm takımla gurur duyuyorum\"

İSTANBUL,(DHA)

Çin\'in ev sahipliği yaptığı 2018 FIVB Voleybol Milletler Ligi 6\'lı Finalleri\'nde B Grubu\'nda ikinci ve son maçında Sırbistan\'ı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ve başantrenör Giovanni Guidetti, karşılaşmayı değerlendirdi.

EDA DÜNDAR: \"TÜM TAKIMLA GURUR DUYUYORUM\"

Sırbistan karşısında alınan galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını belirten A Milli Kadın Voleybol Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, \"Kazanmaktan dolayı çok mutluyuz. İlk sette oyunu elimizde tutamadık. İkinci sette, takım olarak ritmimizi bulduk ve seti kazanmayı başardık. Dördüncü sette ise; oyunumuzda kendi yaptığımız hatalarımızdan dolayı düşüş yaşadık ama tie-break setinde takım olarak gösterdiğimiz şey inanılmazdı. Tüm takımla gurur duyuyorum. Şansımızın yarın oynayacak A.B.D.-Sırbistan maçına bağlı olduğunu biliyoruz ancak yine de bu turnuvaya devam edemezsek, genç oyunculardan kurulan takımımızın performansından dolayı memnunum\" açıklamasında bulundu.

GUIDETTI: \"HER OYUNCU YÜREĞİYLE MÜCADELE ETTİ\"

Oyuncularına gösterdikleri performans nedeniyle teşekkür eden başantrenör Giovanni Guidetti ise, \"İki gün içinde 10 set oynadılar ve 10 set için de savaştılar. Özellikle oyuncularım için mutluyum, çünkü Sırbistan gibi büyük bir takıma karşı bir zafer elde etme şansı yakaladılar. Belki bugün, onların da söylediği gibi, çok iyi oynamadılar ama yine de, bence, özellikle blok ve savunmada çok iyi bir takımlar. Rakibimiz, bugün gerçekten savunmada çok iyiydi. Ayrıca her iki antrenör de bugün karşılaşma içerisinde çok fazla değişiklik yaptı. Bizim tarafımıza bakacak olursak; oyuna giren her oyuncu, yürekleriyle sahaya çıkıp mücadele ettiler\" ifadelerini kullandı.

