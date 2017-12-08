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Spor

Guerrero futboldan 1 yıl men cezası aldı

Peru Dünya Kupası’nda Guerrero’suz kaldı

08 Aralık 2017 20:43

Perulu 33 yaşındaki yıldız oyuncu Paolo Guerrero, uyuşturucu kullandığı için FIFA’dan ceza yedi. Yıldız oyuncu Dünya Kupası'nda oynayamayacak.

7 Aralık 2017'de FIFA Disiplin Kurulu, dava koşullarını analiz ettikten sonra Peru Milli Takımı oyuncusu Paolo Guerrero'nun lisansını bir yıl askıya almaya karar verdi.

Guerrero'nun, WADA'nın 2017 Yasaklılar Listesinde “S6 sınıfı” kapsamında bulunan bir madde olan kokain metabolite benzoylecgonine testi pozitif çıktı. Yıldız isim böylelikle FIFA Dopingle Mücadele Kuralları'nın 6. maddesini ihlal etmiş oldu.

Askıya alma süresi, oyuncunun FIFA Disiplin Kurulu Başkanı tarafından geçici olarak askıya alındığı 3 Kasım 2017'de başlayacak. FIFA Anti-Doping Yönetmeliği'nin 29. maddesi uyarınca, ceza, diğerlerinin yanı sıra, uluslararası, dost ve resmi maçlar da dahil olmak üzere her türlü maçı kapsıyor.

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