Guendouzi: Bence Mesut en iyi Alman futbolcu

T24 Spor

Bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arsenalli Matteo Guendouzi, eski takım arkadaşı Mesut Özil'in kendisi için bir "abi" gibi olduğunu ve onun şu anda en iyi Alman futbolcu olduğuna inandığını söyledi.

Geçen sezonu Hertha Berlin'de kiralık olarak geçiren Fransız futbolcu, "Mesut Özil benim için çok iyi bir rol model ve abi" dedi.

Guendouzi, "Bana göre Mesut en iyi Alman futbolcu. Bence Alman tarihinin en iyi 10 oyuncusundan da biri" dedi.

Özil'in kendisini geliştirmesine fayda sağlayan birçok tavsiye verdiğini söyleyen Guendouzi, "Ona sadece bir futbolcu olarak değil, insan olarak da çok saygı duyuyorum" dedi.