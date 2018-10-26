'Güçlü Bir Ardahan' diyerek yola çıkıyorlar

İSTANBUL, (DHA) - ARDAHAN’ın diğer 80 vilayet gibi tek başına bir vilayet olduğunu ve kendi derneklerince temsil edilmesi gerektiğini belirten Ardahan Dernekler Federasyonu (ARDAFED) büyük bir etkinliğe daha imza atmaya hazırlanıyor.

Son 4 yıl içinde birçok önemli etkinliğe, toplantıya imza atan ve en son olarak BAL ligine katılmayacak durumda olan Serhat Ardahan Spor’u bir kaşe ile alıp, formasından, lisanslarına kadar tüm eksikliklerini tamamlayarak Ardahan’ın takımının lige katılımını sağlayan Ardahan Dernekler Federasyonu (ARDAFED) şimdi de üçüncü büyük etkinliğine imza atmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Maltepe sahilinde ilk kez Ardahan Tanıtım Günlerini düzenleyen ve 4 gün içinde 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği dernek, bu yıl da kasım ayının ilk haftasında etkinliğin ikincisini düzenleyeceğini duyurdu.

Dernek öte yandan temmuz ayında Bakırköy Botanikpark’ta 4 gün içinde 500 bin insanın ziyaret ettiği bal festivalinin ardından, İstanbul Maltepe’de yeni bir Ardahan’ı Tanıtma Günleri yapmaya hazırlandıklarını da belirtti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, \"Tüm yurt genelinde \'Güçlü Bir Ardahan\' oluşumu için mücadelesine devam eden ARDAFED çatısı adlında bulunan derneklerin yanısıra diğer tüm Ardahan dernekleri ile birlikte düzenlemeyi hedeflediği 2. Ardahan’ı Tanıtma Günleri İstanbul Maltepe Tugay Yolu üzerinde yeni yapılan Cumhuriyet Parkı\'nda 1-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek\" denildi.