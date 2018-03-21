Gucci'nin yeni çantası, Twitter'da gündem oldu: Buz kovasına benziyor!

İtalyan marka devi Gucci'nin 949 dolardan (3 bin 726 lira) satışa çıkardığı çanta Twitter'da gündem oldu.

Kullanıcılar, çantanın tasarımıyla ilgili "Leğene benziyor", "Buz kovasına benziyor. Eskiciye versen 3-4 mandal anca verir" gibi yorumlar yaptı.

Sosyal medya kullanıcılarının Gucci'nin yeni çantasına ilişkin olarak yorumlarından bazıları şöyle:

- İhtiyacı olan kaçırmasın bu kadar indirimli bidaha olmaz

- Bim'de 4.95 e her rengi var

- Zengin olanların geneli zevksiz olduğu için bunu da alır gezerler moda diye

- Üzerinde gucci yazmasa kimse ona 1 lira bile vermez

Gucci, Guccio Gucci tarafından 1921 yılında İtalya'nın Floransa kentinde kuruldu.