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Yaşam

Gucci'nin yeni çantası, Twitter'da gündem oldu: Buz kovasına benziyor!

"Eskiciye versen 3-4 mandal anca verir"

21 Mart 2018 15:20

İtalyan marka devi Gucci'nin 949 dolardan (3 bin 726 lira) satışa çıkardığı çanta Twitter'da gündem oldu.

Kullanıcılar, çantanın tasarımıyla ilgili "Leğene benziyor", "Buz kovasına benziyor. Eskiciye versen 3-4 mandal anca verir" gibi yorumlar yaptı.

Sosyal medya kullanıcılarının Gucci'nin yeni çantasına ilişkin olarak yorumlarından bazıları şöyle:

- İhtiyacı olan kaçırmasın bu kadar indirimli bidaha olmaz

- Bim'de 4.95 e her rengi var

- Zengin olanların geneli zevksiz olduğu için bunu da alır gezerler moda diye

- Üzerinde gucci yazmasa kimse ona 1 lira bile vermez

Gucci, Guccio Gucci tarafından 1921 yılında İtalya'nın Floransa kentinde kuruldu. 

 

 

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