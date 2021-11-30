Gucci ailesinden 'House of Gucci' filmine tepki

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Gucci hanedanının hala hayatta olan üyeleri, 'House of Gucci' filminde ailelerinin temsil edilme şeklinin kendilerini mutlu etmediğini belirtti.

1980'li yılların ortasına kadar 33 yıl boyunca markayı yöneten Aldo Gucci'nin mirasçıları, film yapımcılarının kendilerine danışmamasına tepki gösterirken, filmin kendilerini, "haydut, cahil ve dünyanın hassasiyetlerinden uzak insanlar" olarak sergilediğini iddia etti.

Açıklamada filmin, markanın mirasına bir hakaret olarak nitelendirilebileceği ifade edildi.

Gucci'nin mirasçıları filmin kendilerine "acı verdiğini" dile getirdi.

Ridley Scott'ın filminde Aldo Gucci'yi Al Pacino, kardeşi Rodolfo'yu Jeremy Irons, daha sonra markanın başına geçen yeğeni Maurizio'yu ise Adam Driver oynuyor. Maurizio'yu öldürmesi için bir tetikçi tutan eski eşi Patrizia Reggiani'yi ise Lady Gaga canlandırıyor.