Güçbirliği Meclis’e Giremedi

T24 - “Atatürk’te birleştik” sloganıyla bağımsız adaylarla seçimlere katılan Cumhuriyet Güç Birliği, Meclis’e Milletvekili gönderemedi.



İzmir 2. bölge adayı Doğu Perinçek 12 bin 523 oy aldı, oran karşılığı yüzde 1.2. Bölge adayı Yaşar Müjdeci ise 17 bin 508 oy aldı, bu sayı yüzde 1.45 orana karşılık geliyor.



Cumhuriyet Güç birliği İstanbul 2. Bölge adayı Çetin Doğan 9 bin 221 oy alırken, 1. Bölge adayı Tuncay Özkan 31 bin 758 oy aldı. Özkan’ın oy oranı da yüzde 1.13. Ankara 1 bölge adayı Avukat Ceyhan Mumcu 2 bin 448 oy alırken , 2. Bölge adayı emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş ise 2 bin 165 oy aldı…





