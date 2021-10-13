GÜBRETAŞ'ta Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'a 12 bin, diğer yönetim kurulu üyelerine 10'ar bin liralık 'huzur hakkı'

Çiftçiye gübre satışı yapan ve “ülke tarımındaki kalite ve verimliliği arttırmayı” amaçlayan Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.’nin (GÜBRETAŞ), olağan genel kurulunu İstanbul’daki 5 yıldızlı otelde yaptığı ortaya çıktı.

Genel kurulda, aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü olan GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz’a aylık 12 bin, yönetim kurulu üyelerine de aylık 10’ar bin lira huzur hakkı ödenmesi ve bu ücretin vergisinin şirket tarafından karşılanması kararlaştırıldı. GÜBRATAŞ’ın, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına geçen yıl sağladığı faydaların 4 milyon 175 bin 161 lira olduğu belirtildi.

Anka Haber Ajansı'ndan Tamer Arda Erşin ve Dilan Kutlu'nun haberine göre Türkiye’de çiftçinin girdi maliyetleri arasında fahiş fiyatlarda zamlanan gübre yer alıyor. Edinilen bilgiye göre; 14 ay önce tonu 4 bin 500 lira olan üre gübresi 6 Ekim 2021’de 6 bin 650 liraya, bin lira olan CAN gübresi 4 bin 50 liraya, 2 bin 250 lira olan DAP gübresi 7 bin 150 liraya çıktı.

Çiftçi gübre maliyetleri altından ezilirken çiftçiye ucuza gübre vermesi gereken ve “ülke tarımındaki kalite ve verimliliği arttırmayı” amaçlayan Tarım ve Kredi Kooperatifleri’nin işletmesi GÜBRETAŞ’ın, genel kurulunu 5 yıldızlı bir otelde yapması dikkat çekti. Şirketin tutanaklarına göre; genel kurul toplantısı, Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de 8 Nisan 2021 tarihinde yapıldı.

62 bin 500 liralık maaşıyla gündeme gelen Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, genel kurula GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla katıldı. Poyraz’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ahmet Bağcı, Mehmet Tunçak, Selahattin Külcü, İbrahim Yumaklı, Mehmet Okan Ateş, Murat Yaşa, Vahit Kirişçi, Mehmet Bulut ve bağımsız denetçi Jale Akkaş da genel kurulda hazır bulundu.

"Huzur hakkı 12 bin lira, vergisi yok"

Genel kurulda, şirketin 2020 yılında 262 milyon 56 bin 82 lira kar ettiği belirtildi. Şirket yöneticilerinin 2021 yılında alacağı ücretler de toplantıda belirlendi. 2021 ve 2022 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz’a aylık 12 bin, yönetim kurulu üyelerine de aylık 10’ar bin lira huzur hakkı verilmesi kararlaştırıldı. Genel kurulda, “yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketin ödemesi” oy çokluğu ile karara bağlandı.

1 yılda 4 milyonluk fayda

Ayrıca genel kurul tutanağında; şirketin, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına geçen yıl sağladığı faydaların 4 milyon 175 bin 161 lira olduğu belirtildi.