GÜBRETAŞ, bazı gübre fiyatlarında indirime gitti

GÜBRETAŞ tarafından, bitki beslemede önemli yer tutan yavaş salınımlı gübreler ile damla sulama ve yaprak gübrelerinde ilkbahar sezonu öncesi ortalama yüzde 20 indirim yapıldığı bildirildi.

GÜBRETAŞ’tan yapılan açıklamada, verim ve kalite parametrelerinin artışına olumlu etki etmesi bakımından yüksek düzeyde önem taşıyan ve başta örtü altı olmak üzere tarımsal üretimin her alanında kullanılan damla sulama ve yaprak gübrelerinin, temel bitki besleme ürünleri olarak tüketildiği belirtildi.

Üreticilerin önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturan, özellikle örtü altı yetiştiricilik ile meyve ve sebze yetiştiriciliğinde yoğun olarak uygulanan damla sulama ve yaprak gübrelerinin, dengeli bir şekilde kullanılması halinde verim ve kalite artışına katkı sağlayarak üreticilerin daha yüksek gelir elde etmesine yardımcı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Damla sulama ve yaprak gübreleri ayrıca buğday başta olmak üzere ayçiçeği, mısır, pamuk, şeker pancarı gibi önemli endüstriyel bitkilerin beslenmesi amacıyla basınçlı sulama sistemleriyle ve yapraktan da uygulanabilmektedir. Bu grup ürünler endüstriyel bitkilerde verimin yanı sıra protein, hektolitre, yağ oranı, polar gibi kalite parametrelerinin artışına katkı sağlamaktadır. Yavaş salınımlı gübreler ise azot kaybını azaltarak birim başına tüketilen gübre miktarı ve üretici maliyetlerini düşürmektedir."

Açıklamada, bitki beslemede önemli yer tutan yavaş salınımlı gübreler ile damla sulama ve yaprak gübrelerinde ilkbahar sezonu öncesi yapılan ortalama yüzde 20 indirimin, bitki besleme maliyetlerinin düşürülerek tarımsal üretimin sürdürülebilmesi açısından önem taşıdığı aktarıldı.

“Sınırlı tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kaliteyi artırmak gerekiyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, ülke tarımında verimliliği artırmak için çalışan GÜBRETAŞ'ın, özellikle son 5 yılda bu misyonunu daha etkin hale getirerek arazide gözlem ve reçetelendirme çalışmalarını yaygınlaştırdığını belirtti.

Türkiye’nin tarımsal üretim yapılan her noktasında model üretim alanları kurarak üreticilere yerinde örnek uygulamalar ile bitki beslemeden sağladıkları faydayı artırmaları için danışmanlık hizmeti verilmeye başlandığını ifade eden Yumaklı, "GÜBRETAŞ’ın bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamındaki model alan uygulamalarında yapılan hasatlarda tespit edilen en önemli hususlardan biri de damla sulama ve yaprak gübreleri ile oluşturulan etkili bitki besleme programlarından yüksek verim alınabilmesi oldu.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de tarımsal üretimin devamlılığı açısından verimliliğin en önemli konu olduğunu çünkü sınırlı tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kaliteyi artırmak gerektiğini kaydeden Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bunu başardığımızda ülkemizin gıda ihtiyacını fazlasıyla karşılarken, aynı zamanda çiftçilerimizin tarımdan elde ettikleri gelirin de yükselmesine katkı sağlanmış olacaktır. Bu vesileyle ilkbahar sezonu öncesi damla sulama ve yaprak gübreleri ile yavaş salınımlı ürünlerde yapılan indirimin yüksek verim için katkı sağlamasını temenni ediyor, üreticilerimize yeni sezonda bereket dolu hasatlar diliyoruz.” (AA)