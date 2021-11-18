Gübretaş'a 6 ay süreyle ihale yasağı

Gübretaş, artan fiyat ve arz sıkıntısı nedeniyle kazandığı TİGEM ihalesinin iptalini istedi. Talebi kabul edilmeyen şirkete 6 ay ihale yasağı verildi. Gübretaş, yürütmenin durdurulması talebiyle iptal davası açacak.

Dünya'nın aktardığına göre Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından kimyevi gübre alımına ilişkin olarak 15.09.2021 tarihinde yapılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi firma ile sözleşme imzalanamaması üzerine ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi Gübretaş'a 15.10.2021 tarihinde sözleşmeye davet tebligatı gönderildiği belirtildi.

İhale tarihi ile sözleşmeye davet tebligatının şirkete ulaştığı tarih arasında ulusal ve uluslararası piyasalarda meydana gelen olağanüstü fiyat yükselişleri ve yaşanan tedarik/arz sıkıntısı nedeniyle ihale koşullarını teklif şartları ile yerine getirmenin şirket açısından imkânsız hale geldiği ifade edildi.

Şirket bu durumun "aşırı ifa güçlüğü" doğurduğunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 10. Madde kapsamında mücbir sebep değerlendirmesi yapılarak ihalenin iptal edilmesi ve geçici teminat mektubumuzun iade edilmesi yazılı olarak talep etti.

Şirket, açıklamasında başvurunun TİGEM tarafından kabul edilmediği ve şirketin 6 ay süreyle kamu ihalelerinden yasaklanmasına dair kararın Resmi Gazete'nin 17.11.2021 tarihli nüshasında yayınlandığı belirtildi.