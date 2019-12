-Gübreden gaz yaptı SAMSUN (A.A) - 17.10.2011 - Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan çiftçi Hüseyin Önder, yetiştirdiği hayvanların gübresini değerlendirmek amacıyla ilkel şartlarda kurduğu tesiste biyogaz üreterek evinin ısıtma ihtiyacını karşılıyor. Altınay Köyü'nde oturan evli ve 4 çocuk babası Hüseyin Önder, kendi imkanlarıyla kurduğu biyogaz tesisi sayesininde evinin mutfağında ve ısıtmasında odun ve kömür kullanmadığını söyledi. Evinin her türlü ısıtma işlemini biyogazdan sağladığını belirten Önder, ''Köyde çiftçilik ve hayvancılık yapıyorum. 15 büyükbaş hayvana bakıyorum. Evdeki ocağın gazı bitince sinirlendim. Bir tanıdığımız biyogaz tesisi ile ısınma sorunun çözebileceğimizi söyledi. Hayvanların gübresinden nasıl biyogaz yapılacağını öğrendim. Bir arkadaşımla birlikte kendi imkanlarımızla ilkel şartlarda bir tesis kurduk. Yaklaşık bir yılı aşkın süredir evimde tüp gaz kullanmıyorum. Isınmak için odun ve kömür kullanmıyorum. İhtiyacımızı hayvan gübresinden elde ettiğim gazla gideriyorum. Her şeyinden faydalandığımız hayvanların gübresinden de faydalanıyoruz. Ham madde sorunumuz yok. Hayvan gübresini bir depoda biriktiriyoruz. Sıcak suyla tesise aktarıyoruz. Burada gaz oluşumu oluyor ve üst seviyeye çıkıyor. Depodan gazı, hortumlarla hazırladığımız düzenekle eve getirdik. Gaz elde ettiğimiz hayvan gübresini, daha sonra bahçemizde sebze yetiştirmede de kullanıyoruz'' diye konuştu. Biyogazı evde kullanan Fatma Önder ise, eşinin sayesinde soba yakma derdinden kurtulduğunu söyledi. Her ay mutfak ve banyo için kullandığı tüpgaza para ödemekten de kurtulduklarını belirten Fatma Önder, ''Depodan gelen hortumu mutfaktaki ocağa ve banyoya bağladık. Bir hortumda sobanın içine çektik. Hortumun ucundaki vanaları açarak yakıyoruz. Herhangi bir tehlikesi ve sıkıntısı yok. Çok rahatız. Zor olan kısmı sadece hayvan gübresini ahırlardan alıp depoya atarak karıştırmak. Bir depoda oluşan gazı iki gün kullana biliyoruz'' dedi.