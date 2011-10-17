T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gübreden gaz yaptı SAMSUN (A.A) 

17 Ekim 2011 15:04

-Gübreden gaz yaptı SAMSUN (A.A) - 17.10.2011 - Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan çiftçi Hüseyin Önder, yetiştirdiği hayvanların gübresini değerlendirmek amacıyla ilkel şartlarda kurduğu tesiste  biyogaz üreterek evinin ısıtma ihtiyacını karşılıyor. Altınay Köyü'nde oturan evli ve 4 çocuk babası Hüseyin Önder, kendi imkanlarıyla kurduğu biyogaz tesisi sayesininde evinin mutfağında ve ısıtmasında odun ve kömür kullanmadığını söyledi. Evinin her türlü ısıtma işlemini biyogazdan sağladığını belirten Önder, ''Köyde çiftçilik ve hayvancılık yapıyorum. 15 büyükbaş hayvana bakıyorum. Evdeki ocağın gazı bitince sinirlendim. Bir tanıdığımız biyogaz tesisi ile ısınma sorunun çözebileceğimizi söyledi. Hayvanların gübresinden nasıl biyogaz yapılacağını öğrendim. Bir arkadaşımla birlikte kendi imkanlarımızla ilkel şartlarda bir tesis kurduk. Yaklaşık bir yılı aşkın süredir evimde tüp gaz kullanmıyorum. Isınmak için odun ve kömür kullanmıyorum. İhtiyacımızı hayvan gübresinden elde ettiğim gazla gideriyorum. Her şeyinden faydalandığımız hayvanların gübresinden de faydalanıyoruz. Ham madde sorunumuz yok.  Hayvan gübresini bir depoda biriktiriyoruz. Sıcak suyla tesise aktarıyoruz. Burada gaz oluşumu oluyor ve üst seviyeye çıkıyor. Depodan gazı, hortumlarla hazırladığımız düzenekle eve getirdik. Gaz elde ettiğimiz hayvan gübresini, daha sonra bahçemizde sebze yetiştirmede de kullanıyoruz'' diye konuştu. Biyogazı evde kullanan Fatma Önder ise, eşinin sayesinde soba yakma derdinden kurtulduğunu söyledi. Her ay mutfak ve banyo için kullandığı tüpgaza para ödemekten de kurtulduklarını belirten Fatma Önder, ''Depodan gelen hortumu mutfaktaki ocağa ve banyoya bağladık. Bir hortumda sobanın içine çektik. Hortumun ucundaki vanaları açarak yakıyoruz. Herhangi bir tehlikesi ve sıkıntısı yok. Çok rahatız. Zor olan kısmı sadece hayvan gübresini ahırlardan alıp depoya atarak karıştırmak. Bir depoda oluşan gazı iki gün kullana biliyoruz'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24