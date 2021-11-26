"Gübre ve zirai ilaç satışları durdu, 2022'de ciddi bir gıda krizi doğurabilir"

Ham madde temininde yaşanılan zorluklar ve döviz kurundaki rekor artışlar sonrası fiyatlama yapılamamasından kaynaklı zirai ilaç ve gübre satışları durdu.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, tarımsal girdi satan bayilerin önünü görememesi nedeniyle gübre ve zirai ilaç satışlarının durduğunu, bu sorunun 2022’de ciddi bir gıda krizi riski doğuracağına dikkat çekti.

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre Ankara Polatlı’da gübre bayiliği yapan ziraat mühendisi Murat Çelik ise, şu an hiçbir gübre firmasının sipariş almadığını, hatta siparişleri yıl başına kadar durduran firmalar olduğu bilgisini vererek bu durumun aylarca süreceğine işaret etti.

Gübrenin ham maddesi olan doğalgazdaki aşırı fiyat artışı, yurt içinde de gübre fiyatlarının bir yılda yüzde 157’den fazla zamlanmasına yol açmıştı. Buna kurdaki aşırı artış da eklenince gübredeki son bir yıllık zamlar yüzde 200’ü aştı.

Suiçmez, gübreye sadece son 15 günde 200-250 lira arasında yeni zamlar geldiğini söyledi.

"Çiftçi bu fiyattan nasıl gübre alsın?"

Suiçmez, “Satışlar başlasa da vadeli satış yapılamıyor. Gübrenin tonu 2020 Haziran’da 1800 TL iken, Haziran 2021’de 4 bin 100 TL’ye çıkmıştı. Kasım ayı başında 10 bin TL idi, şimdi ise 11 bin 750 lira. Çiftçi bu fiyatlara peşin fiyattan gübre nasıl alsın” diye konuştu.

TÜSİAD Gıda ve Tarım Çalışma Grubu Üyesi ve Yeni Çiftçi Platformu Kurucusu Emrah İnce ise, “Gübre satışlarının yüzde 15-20 oranında azaldığını duyuyoruz. Üre gübresi 13 bin 200 TL’ye, DAP 11 bin 750 TL’ye çıktı. Kimse önünü göremiyor” dedi.

Çözüm 'genom düzenlemesi'

Diğer yandan Emrah İnce, gübrenin yarattığı sorunların bir çözümü olarak ‘genom düzenlemesi’ teknolojisinin Türkiye’ye getirilmesini önerdi.

1940-1970 aralığında dünya genelinde gözlenen tarımsal üretim artışını ifade eden bir terim olan ‘yeşil devrim’i anımsatan İnce, “İkinci yeşil devrim ise tohum teknolojileri, tarımsal biyoteknoloji… Gübrenin yarattığı sorunları ve belirsizlikleri ortaya koyalım ama bir yandan da tohum ıslah teknolojilerine yönelelim” diye konuştu.