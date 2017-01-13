Gübre hisseleri Bakan Çelik'in açıklamasının ardından yükseldi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in nitratlı gübreler konusundaki açıklamasının ardından gübre sektör hisseleri olumlu etkilendi. Çelik, "Testlerin sonucunda potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinde sorun olmadığı görüldü. Bu ikisinin serbest bırakılması kararını almış bulunuyoruz. Potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinin piyasada satışı ile ilgili kısıtlama söz konusu olmayacak. Ancak kalsiyum amonyum nitrat gübrelerinin kullanımını ise son derece kontrollü bir şekilde gerçekleştireceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

Borsa Gündem'in haberine göre henüz resmi olarak yasak kaldırılmasa da Bakan Faruk Çelik'in nitratlı gübreler konusundaki açıklamasının ardından hisseleri Borsa'da işlem gören üretici konumunda bulunan BAGFS ve TKFEN ile nitratlı gübre ithal eden GUBRF’nin olumlu etkilendiği görülüyor.

BAGFS hissesi bugün olumlu açıklamaları ile beraber bu haberin de etkisi ile yüzde 5.7 yükselirken, GUBRF hissesi yüzde 7.5 yükseldi. TKFEN ise yüzde 4 yükseliş kaydetti. EGGUB hissesi ise yüzde 5.8 yükseldi.

"Amonyum nitrat kesin ve kesin tarımda kullanılmayacak"

Bakanlıkta gerçekleştirilen açıklamada terör örgütleri ile yapılan mücadelede el yapımı patlayıcıların gübre menşeili gerçekleştirildiğine dikkat çeken Bakan Çelik, "8 Haziran 2016 tarihinde nitratlı gübre çeşitlerinin satışını durdurduk. Karar sonrası 484 bin ton nitratlı gübre stoklarda kaldı. Patlama testleri gerçekleştirildi. Testlerin sonucunda potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinde sorun olmadığı görüldü. Bu ikisinin serbest bırakılması kararını almış bulunuyoruz. Potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinin piyasada satışı ile ilgili kısıtlama söz konusu olmayacak. Ancak kalsiyum amonyum nitrat gübrelerinin kullanımını ise son derece kontrollü bir şekilde gerçekleştireceğimizi belirtmek istiyorum. Amonyum nitrat dediğimiz yüzde 33'lük gübrenin tarımsal amaçlı kullanılmasına asla izin verilmeyecek. Amonyum nitrat kesin ve kesin tarımda kullanılmayacak" şeklinde konuştu.

Kalsiyum Amonyum Nitrat ve Amonyum Nitrat gübrelerinin tüketimi 2015 yılında, toplam tüketim içerisinde sırasıyla %11 ve %16 ağırlığa sahip.