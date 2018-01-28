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Gübre çukuruna düşen koyunu itfaiye kurtardı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde gübre çukuruna düşen koyunu, itfaiye ekibi kurtardı

28 Ocak 2018 18:09

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde gübre çukuruna düşen koyunu, itfaiye ekibi kurtardı.
İlçeye 2 kilometre uzaklıktaki kırsal Çoruk Mahallesi’nde Cavit Giray’a ait bir koyun mera dönüşü yol kenarındaki gübre çukuruna düştü. Giray\'ın ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Dairesi Burhaniye Amirliği\'ne ait ekipler, olay yerine sevk edildi. Beline ip bağlanan bir görevli, gübre çukuruna girerek koyunu battığı yerden kurtardı. Koyun sahibi Cavit Giray itfaiye görevlilerine teşekkür ederken, kurtulan koyun da yakında bulunan sürüye koştu.
Koyunun kurtarılmasına sevinen Cavit Giray, “Koyunlar meradan geliyordu. İtfaiyeci ağabeyler olmasalardı çıkaramazdık” dedi.
İtfaiyeci Harun Çetin de, “Bizim için her canlı candır. Biz canlıları kurtarmak için varız. İtfaiye arandı geldik ve koyunu kurtardık” dedi.
İtfaiyeci İsmail Avcu ise, ”Hayvan 3 metre uzaklıkta pisliğin içine batmıştı. Biz arkadaşa kasık çizmesi giydirerek beline ip bağlayıp çukura indirdik. İple çekerek koyunu kurtardık, mutluyuz” diye konuştu.

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