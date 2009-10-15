Güben'e canlı yayında Hülya sürprizi!

Kanal 1'de yayınlanan Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze programında büyük bir sürpriz yaşandı. Hülya Avşar ve Gülben Ergen canlı yayında bir araya geldi.



Hülya Avşar, "Gülben Ergen ile aramızda kavga yok" dedi. Ancak iki isim birbirine takılmadan da edemedi.



Gülben Ergen, "Bir Şans Daha şarkısını" seslendirirken, stüdyoya Hülya Avşar geldi. Avşar'ı karşısında görünce büyük sevinç yaşayan Gülben Ergen de Avşar'a koştu ve iki isim kameralar önünde kucaklaştı.



Hülya Avşar, "Biraz sonra Habertürk'te programa gireceğim. Baktım şarkı sesi geliyor, bir girip bakayım dedim." şeklinde esprili bir giriş yaptıktan sonra ikili arasında "kilo" atışması yaşandı.



Gülben Ergen, Avşar'ın tek çocuğu olmasına karşılık kendisinin 3 çocuğu olduğunu hatırlattıktan sonra iki isim arasında şöyle bir diyalog geçti:



Hülya Avşar: Sonunda bir yerde geçecek bir şey buldu. Bir tek o konuda bir şey diyemeyeceğim.



Gülben Ergen: Kim kimi geçiyor. Bu konuyu kapatmadık mı!



Hülya Avşar: Zaten öyle bir konu yoktu ki...