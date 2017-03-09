Guatemala'da yurt yangını: 19 genç kız öldü

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'nin 25 kilometre güneydoğusundaki San Jose Pinula'daki bir yurtta çıkan yangında en az 19 genç kız hayatını kaybetti.

Virgen de Asuncion adlı yurtta çıkan yangında 25 kişi yaralandı.

Polis, yangının yurtta kalanlar tarafından başlatılmış olabileceğini söylüyor.

Salı günü yurtta çıkan bir isyana polis müdahale etmiş, 60 çocuk ise kaçmıştı.

Yangın haberini alan yurttaki gençlerin ve çocukların aileleri ile akrabaları endişeyle yurda akın etti.

Virgen de Asuncion adlı yurt kapasitesinden fazla kişiyi barındırması sebebiyle eleştiriliyordu.

Normalde 600 kişinin kalması için inşa edilen yurtta yangın sırasında 800 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Aynı zamanda yurt hakkında daha önce tacizlerin ve kaçışların gerçekleştiği iddiaları bulunuyordu.

Çocuk hakları savcısı Abner Paredes, yangının yurttaki yatakların ateşe verilmesiyle başladığının tahmin edildiğini söyledi.

Kızların kaldığı bölümde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin çocuğunun kız olduğu aktarılıyor.

Yurtta daha çok taciz kurbanları, evsiz ya da ıslahevlerinde cezasını tamamlamış çocuklar ve gençler kalıyor.

Yerel medya ise yurdun hakimler tarafından ıslahevi olarak da kullanıldığını öne sürüyor.

Ülkenin insan hakları savcısı Jorge de Leon ise şimdiye kadar yurttan 102 gencin özellikle yurtta kalan yaşı daha büyük gençler tarafından taciz edildiği için kaçtığını belirtti.

2013 yılında ise 14 yaşındaki bir kız yurtta kalanlar tarafından öldürülmüştü.

Meksika'da 2009 yılında bir yurtta çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetmişti.