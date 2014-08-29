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Dünya
Deutsche Welle

Guatemala'da Yahudiler ile yerliler arasında gerilim

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yerli halkla Yahudiler arasındaki gerilim doruk noktasına çıktı. Yahudiler, linç tehditleri üzerine bölgeyi terk edeceklerini açıkladı.

29 Ağustos 2014 17:30


ABD, İsrail ve Rusya'dan gelen yaklaşık 230 Ortodoks Yahudi, Guatemala'nın başkentinin 200 kilometre uzağındaki Atitlán gölü kıyısındaki San Juan köyüne bundan 6 yıl kadar önce yerleşti.

Yahudilerle yerliler arasında zaman içinde beliren görüş ayrılıkları kutuplaşmaya neden oldu.

"Prensa Libre" gazetesine konuşan Ortodoks Yahudilerin sözcüsü Misael Santos, "Burada bulunma hakkımız var. Ama bizi linçle tehdit ettiler. Barış insanıyız. Kötü bir şey olmadan gitmeye karar verdik" dedi.

'Yahudiler selam bile vermiyor'

Yerliler ise Ortodoks Yahudileri Maya gelenekleri ve Katolik inancına saygı göstermemekle itham etti. Yerliler, Yahudilerin kendilerine selam dahi vermediğini savunuyor.

Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) görüşlerine başvurduğu yerli sözcüsü Miguel Vásquez, kendilerini savunduklarını söyledi. Vásquez, tarafların yetkili makamların girişimiyle Çarşamba günü yaptıkları bir toplantının bir uzlaşmaya varılmaksızın sona erdiğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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