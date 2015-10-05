Guatemala'da hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e çıktı

Şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda başkent Guatemala yakınlarındaki "El Cambray II" isimli yerleşim yeri cuma günü toprak altında kalmıştı. Yağışların devam etmesi nedeniyle kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Kurtarma çalışmalarını yürüten ekibin sözcüsü Sergio Cabañas, 131 kişinin cesedine ulaşıldığını, yaklaşık 300 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Cabañas, kayıplara sağ ulaşmanın zor olduğunu söyledi. Heyelandan yaklaşık 125 konutun etkilendiği belirtildi.

İtfaiye yetkilisi Fritz García-Gallont, bazı evlerin 20 metre yerin altında kaldığını söyledi.

Başkent Guatemala çevresinde heyelan tehdidi altında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların sayısının yaklaşık 300 bini bulduğu belirtildi.