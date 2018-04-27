Guatemala'da cezaevinde isyan: 7 ölü, 25 yaralı

Guatemala'nın güneyinde bir cezaevinde çıkan isyanda 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın güneyindeki Escuintla kentindeki cezaevinde isyan çıktı. Cezaevi Sözcüsü Rudy Esquivel, isyanda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralananların, tedavi edilmek üzere sağlık merkezine götürüldüğünü belirtti.
Esquivel, polisin cezaevinde kontrolü sağladığını ifade etti.
Kapasitesi 600 kişi olan cezaevinde 3 binden fazla mahkum bulunuyor.