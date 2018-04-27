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Dünya

Guatemala'da cezaevinde isyan: 7 ölü, 25 yaralı

Kapasitesi 600 kişi olan cezaevinde 3 binden fazla mahkum bulunuyor

27 Nisan 2018 15:40

Guatemala'nın güneyinde bir cezaevinde çıkan isyanda 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın güneyindeki Escuintla kentindeki cezaevinde isyan çıktı. Cezaevi Sözcüsü Rudy Esquivel, isyanda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralananların, tedavi edilmek üzere sağlık merkezine götürüldüğünü belirtti.

Esquivel, polisin cezaevinde kontrolü sağladığını ifade etti.

Kapasitesi 600 kişi olan cezaevinde 3 binden fazla mahkum bulunuyor.

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Guatemalacezaeviisyan7 ölü25 yaralı

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